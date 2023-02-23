Приморский врач спасла жизнь пациентке на борту воздушного судна, летевшего в Хабаровск

Приморский кардиолог спасли пенсионерку.Фото: Краевая клиническая больница №2.

Приморский врач-кардиолог спасла жизнь пациенте прямо на бору вертолета. Сотрудница Краевой клинической больницы №2 была единственным доктором, когда женщине стало плохо. Наталья Бардюкова не только самостоятельно установила кубитальный катетер в непростых условиях и поддерживала подачу кислорода, но и сумела добиться проведения экстренной и сложной операции в Хабаровске. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В соцсетях больницы рассказали, что 66-летняя пенсионерка была инвалидом третьей группы из-за диагноза «Аортальный (клапанный) стеноз с недостаточностью». Она долгое время находилась в очереди на жизненно важный орган и проведение сложной операции, но найти клапан у специалистов не получалось.

– В данной ситуации было клинически оправданным только эндоскопическое протезирование аортального клапана – с 2021 года пациентка стояла в очереди на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, но сначала вмешалась пандемия COVID-19, затем против России ввели санкции и драгоценное время оказалось упущено, — объяснила врач.

Самочувствие пациентки ухудшалось, поэтому приморский кардиолог вмешалась. Наталья Бардюкова позвонила руководству Больницы рыбаков в ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» города Хабаровска, собрала консилиум и добилась своего. Необходимый клапан заказали в Москве, а женщину 17 февраля экстренно транспортировали в Хабаровск в сопровождении врача, которая весь полет старалась не допустить летального исхода.

Жительница Владивостока благодарна своему лечащему врачу. Фото: Краевая клиническая больница №2.

– До этого она пережила аортокоронарное шунтирование в хабаровской клинике, вся трудность состояла в том, что повторную открытую операцию делать было категорически нельзя, так как сосуды после предыдущего вмешательства находились сразу за грудиной, – добавила Наталья Бандюкова.

Женщину 17 февраля экстренно транспортировали в Хабаровск. Фото: Краевая клиническая больница №2.

Полет длился три часа с дозаправкой в Дальнереченске и прошел в штатном режиме, в Хабаровске жительнице Владивостока срочно заменили клапан сердца и тем самым спасли ей жизнь.

Медик оказывала пациентке помощь в непростых условиях. Фото: Краевая клиническая больница №2.

Пенсионерка чувствует себя хорошо, а ее врачи дают благоприятные прогнозы. Женщина благодарна своему отважному и неравнодушному врачу и мечтает вернуться в родной город.

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