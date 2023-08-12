«Она продолжала и продолжала меня пилить»: как экс-чиновник из Владивостока убил жену, все скрыл, но через десять лет пришел с повинной

Мужчина убил супругу, инсценировав нападение на квартиру грабителей. Фото: СУ СК по Приморскому краю/Архив КП.

Летом 2013 года весь Владивосток встал на уши. Жену экс-главы департамента образования Виталия Оноприенко нашли в квартире мертвой. А бывшего чиновника соседи обнаружили на лестничной клетке – без сознания, с порезами и следами веревки на шее. Его выходили в больнице. Многие приходили в палату и выражали соболезнования. На вопрос: «Как ты будешь дальше, ведь у тебя остался сын?» Виталий не мог ответить, а лишь смахивал скупые мужские слезы. И вот выяснилось – «жертва» сам оказался убийцей. И весьма талантливо замел за собой следы.

«ПОМНЮ ЛЮДМИЛУ НА ПОЛУ, МНОГО КРОВИ»

Тело 37-летней Людмилы Оноприенко нашли среди разбросанных вещей в квартире. Нож женщине воткнули прямо в сердце. Погибшую похоронили спустя несколько дней. Все произошло так быстро, что в первое время о трагедии не знал даже ее сын 13-летний Леша. Он находился в детском лагере, затем - у бабушки и деда.

У следователей уже тогда возникли подозрения. Потому что был мотив. Оноприенко говорил, что когда-то жил душа в душу с женой, но в тот момент собирался покинуть семью - полюбил другую женщину. Людмила подала документы на развод, но официально разойтись пара не успела. Жили отдельно: Людмила в их совместной квартире, а Оноприенко – у новой пассии. Но «по дружбе» экс-чиновник каждое утро отвозил Людмилу на работу, а затем забирал ее. Так случилось и в тот летний день.

По словам Виталия, он забрал бывшую, по дороге они заехали в ТЦ и на рынок. Помог донести до квартиры пакеты. Людмила вставила ключ в дверь, но она оказалась незапертой. Женщина вошла внутрь и замерла: внутри был полный бардак. Затем из кухни кто-то выскочил и схватил Людмилу за шею.

– Я только услышал, что она крикнула: «Виталя!» Я испугался. Сразу же мне прилетел удар в пах, затем по шее и по голове… Спустя время я пришел себя. Я помню Людмилу на полу, помню много крови, снова – туман, и вот, я уже в больнице, на календаре – 17 июня, – так гласила легенда Виталия Оноприенко.

«НАЧАЛА ГРОМКО КРИЧАТЬ»

До 2022 года дело так и оставалось «висяком». Следователи рассматривали несколько версий: ограбление, нападение из личной неприязни, служебная деятельность. Оноприенко среди подозреваемых если и был, то официально ему ничего не предъявили. Не было улик.

И вдруг сам экс-чиновник пришел в СК с повинной. Там он в подробностях рассказал, что произошло в тот злополучный день. Картина вырисовывалась уже совсем другая.

Экс-супруги действительно ехали вместе. Были и на рынке, и в торговом комплексе. Но все это время ссорились. Людмила обвиняла бывшего в том, что он якобы бросил «собственного сына».

– Она начала ругаться еще в ТЦ, когда я сказал, что мне нужно отъехать. Затем потребовала отвезти ее на рынок. Когда мы подъехали к дому, она продолжала и продолжала меня «пилить». Занеся пакеты, я планировал уйти, но жена начала громко кричать и ударила меня. Я пришел в ярость, схватил складной нож и ударил им Людмилу. Куда именно – уже не помню, – рассказал Виталий следователям, показывая каким образом наносил удары. Видеозапись признания прокурор демонстрировал в суде.

После этого бывший чиновник устроил бардак в квартире, придушил себя ремнем, полоснул ножом и выполз в подъезд, где его и нашли соседи.

«НЕ ЗАСЛУЖИВАЕТ СНИСХОЖДЕНИЯ»

К слову, позднее на суде экс-чиновник вновь отрицал свою вину и рассказывал легенду, которую придумал в 2013 году. Адвокат доказывал: признания из мужчины выбили. Но Первореченский районный суд Владивостока в апреле вынес приговор – виновен.

Сын осужденного, тот самый Леша, который все это время жил с папой, не согласился с решением суда. Он обжаловал приговор, попросил отменить его и передать уголовное дело на новое судебное разбирательство. Уже взрослый парень все эти годы не верил, что его мать убил родной отец. Однако новая инстанция решение оставила без изменений.

Решение коллегии присяжных огласил ее председатель: «Оноприенко признан виновным и не заслуживающим снисхождения». Его ждет девять с половиной лет колонии общего режима.

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