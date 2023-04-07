Сын жил вместе с отцом в квартире в Снеговой Пади после смерти матери. Фото: Из открытых источников

Суд присяжных заседателей вынес вердикт по делу бывшего главы департамента образования Приморского края. Четверо из шести членов коллегии признали Виталия Оноприенко виновным. Десять лет его подозревали в жестоком убийстве собственной жены, учительницы с 14-летним стажем Людмилы Оноприенко.

ПРЕАМБУЛА

В 2013 году на всю Россию прогремела новость о вооруженном нападении на эту семью. Вечером 14 июня чета возвращалась с рынка домой, на проспект Красного знамени, 109. В руках – полные пакеты еды, на глазах – озабоченность.

Супруги поздоровались с соседом и зашли в свою квартиру. Прошло не больше часа, когда мужчина, поднимаясь по лестнице, обнаружил бездыханного Виталия. В жилище на полу лежало израненное ножом тело Людмилы.

37-летнюю женщину похоронили на этой же неделе. Все произошло так быстро, что в первое время о трагедии не знал даже ее сын 13-летний Леша. Он находился в детском лагере, затем – у бабушки и деда.

Что это было? Пытка? Почему Людмила мертва? Никому не пришло в голову, что настоящий убийца прячется за маской потерпевшего. В СК тогда обмолвились, что дело довольно темное, и выдвинули несколько версий нападения: личная неприязнь (к одному из супругов), служебная деятельность (Виталия) и та, которую мы озвучили – кража. Последнюю подтверждали некоторые факты. По всему дому были разбросаны вещи, шкафы вывернуты наизнанку, украшений нет, оба члена семьи пострадали. Но ведь один из них выжил.

Виталий попал в реанимацию. Медикам пришлось побороться за жизнь бывшего чиновника. На его шее остались следы от удавки, на ногах – синяки от связки скотча, кое-где – полоски от ножевых.

ПЕРЕЕЗД

Накануне рокового события семья собиралась покинуть съемную двушку на проспекте Красного Знамени. Они планировали переехать в новостройку в Снеговой Пади, в которой в ипотеку была куплена просторная квартира.

Жилье, по словам Виталия, оформляли на двоих, но предназначалось оно только для жены и сына. Дело в том, что перед этой долговязой историей в семье произошел раскол – вскрылись тайные отношения между Оноприенко и его коллегой по колледжу. Вот так описал это сам подсудимый:

– В 2011 году мы переехали во Владивосток. Работа отнимала много времени, поэтому наши отношения с Людмилой охладели. В конце 2012-го я начал ухаживать за другой женщиной и влюбился. Мы не афишировали этого, но в начале марта супруга увидела сообщение от нее. Я честно сразу признался, что у меня есть любовница.

Людмила сильно ругалась, продолжает Виталий, но до конфликта не дошло. В середине марта она подала на развод. Тогда и появилось решение о покупке нового жилья.

– Мы продали квартиру в селе Камень-Рыболов. Эти деньги отложили для первоначального взноса. Оплачивать ипотеку предстояло мне. Я возложил на себя эти обязанности, чтобы не оставить супругу ни с чем. В мае мы начали оформлять недвижимость, внеся 2,2 миллиона рублей. 300 тысяч лежало в доме. О том, где они были, знали только я и Людмила.

Виталий вспоминает, что каждое утро отвозил жену на работу и забирал ее. Он считает, что отношения между ними сохранялись дружеские, но уже не семейные. В это время он жил с новой возлюбленной и намеревался переехать к ней.

Каждое утро Виталий отвозил жену на работу и забирал ее. Фото: КП – Владивосток

НЕЖДАННЫЕ ГОСТИ

– Вечером я забрал Людмилу с работы, она сказала мне, что кто-то из ее коллег заказал себе корейскую кухню (имеется ввиду интерьер – здесь и далее. Прим. ред.). Мы приехали в торговый центр, несколько часов выбирали оформление, но не успели купить – мне в колледж (на тот момент Виталий возглавлял колледж сервиса и дизайна ВГУЭС) отправили срочный документ. Мы поехали домой и по дороге зашли на рынок.

По словам ныне осужденного, Людмила вставила ключ в дверь квартиры, но она оказалась незапертой. Внезапно супруга пришла в недоумение, остановилась и рассматривала комнату: был полный бардак. Затем из кухни выскочил некто и схватил женщину за шею.

– Я только и услышал, что она крикнула: «Виталя!» Я испугался. Сразу же мне прилетел удар в пах, затем по шее и по голове. Спустя время я пришел себя. Я помню Людмилу на полу, помню много крови, снова – туман, и вот, я уже в больнице, на календаре – 17 июня.

Из квартиры пропали украшения, отложенные деньги. На месте, где лежала Людмила, осталось большое пятно крови. Виталий утверждает, что после случившегося ему пришлось жить в колледже, вернуться он не мог. И это странно, потому что он мог поселиться у своей новой пассии – нынешней жены.

ЯВКА С ПОВИННОЙ

То, что мы привели выше – это речь г-на Оноприенко в первый день суда. Свой спич он подкреплял фактами из биографии и личным мнением. Имея хорошую выслугу, добротный бэкграунд из высоких должностей, отзывов коллег, связей в администрации Приморья, Виталий сделал себе репутацию.

Тень убийства не падала на бывшего чиновника все эти годы. Вплоть до 2022 года дело оставалось нераскрытым, пока Оноприенко во всем не сознался. В зале суда прокурор показала присяжным запись, на которой Виталий в подробностях рассказал, что произошло 14 июня.

Поездка на рынок, говорит подсудимый, омрачилась очередной ссорой. Людмила хотела поскорее закончить ремонт в новой квартире, который порядком затянулся. Параллельно она обвиняла мужа в том, что он бросил «собственного сына».

– Она начала ругаться еще в ТЦ, когда я сказал, что мне нужно отъехать. Затем Людмила потребовала отвести ее на рынок. Когда мы подъехали к дому – она продолжала меня «пилить». Занеся пакеты, я планировал уйти, но жена начала громко кричать и ударила меня. Я пришел в ярость, схватил складной нож и ударил им Людмилу. Куда именно – уже не помню, – рассказывает обвиняемый, показывая каким образом наносил удары.

Виталий пояснил, что нож ему подарили сотрудники колледжа. На тумбе, с которой он взял орудие убийства, лежал еще один, но другого диаметра. Позднее Виталий скажет, что не получал подобных презентов от подчиненных. Это подтвердит сын Алексей. Раны на теле Людмилы сделаны разными лезвиями – диаметром больше и диаметром меньше. Адвокат Алексей Клецкин, в свою очередь, назвал эту деталь существенной, поскольку именно разные отверстия в трупе укажут на несостыковку.

– Осознавая, что я совершил преступления, я зашел в комнату нашего сына, высыпал золотые изделия из окна, надел перчатки, чтобы не оставить отпечатки, не знаю зачем я это сделал, ведь там и так были повсюду следы моих пальцев, и начал все разбрасывать. Ранее я сообщал, что в квартире были деньги – это неправда, были только украшения. <…> Я решил покончить с собой. Потом упал и очнулся в больнице в районе Первой Речки.

Видео стало главным аргументом стороны обвинения. Фото: Прокуратура Приморского края

ВЕРДИКТ

Видео стало главным аргументом стороны обвинения. Для присяжных оно расставило все точки над i.

– На основании вердикта присяжных заседателей, которым подсудимый признан не заслуживающим снисхождения, в соответствии с уголовно-процессуальным законом председательствующий судья постановит обвинительный приговор с назначением наказания, – отметили в прокуратуре.

«КП» подробнее поговорила с адвокатом Оноприенко, чтобы узнать позицию защиты:

– Как вы считаете, что мотивировало следственный комитет распутать это дело?

– Я работал заместителем прокурора Владивостока и знаю эту кухню изнутри. На сайте Следкома есть отдельный раздел раскрытия преступлений прошлых лет. Понимаете, насколько это важно для их руководства? Они схватили его [Оноприенко], привезли, и к вечеру он уже дал явку с повинной, чтобы показать свою эффективность.

– Что можно назвать главной причиной проигранного дела?

– Суд разрешил предоставить коллегии только те доказательства, которые компрометируют Оноприенко. Например, явка с повинной подписана в 18:40, но никто не уточняет, что его забрали в отдел ОРЧ на улице Карбышева 7:30. Где он был все это время? Спустя несколько месяцев он в качестве содержащихся в СИЗО лиц встречает сотрудников ведомства, которые сидят за то, что выбивали показания. Нет никаких доказательств, что он это совершил.

– Почему Оноприенко невиновен?

– Я бы хотел отметить важную деталь: я отправился посмотреть на вещдоки – эти ножи, которыми было совершено убийство. И, это самая вишенка на торте, около 40 позиций важнейших вещдоков утрачены. Ничего нет: ни ножей, ни ремней, ни вещей с отпечатками пальцев, ничего. Даже не проверить соответствие лезвия размерам ран.

– Сын выступил потерпевшим по этому делу, но, насколько я понимаю, он не собирался засаживать отца. Какая у него позиция?

Я не могу говорить за него, но он сказал следующее: «Я послушал многие доказательства, но ничего из того, что я услышал, не убедило меня в виновности отца. Судьба забрала у меня мать, не забирайте у меня еще и его».

Отметим, что после смерти Людмилы, Леша жил вместе с папой в квартире в Снеговой Пади. По словам сына, отец очень боялся за его жизнь и просил не пропадать на улице, возвращаться домой не поздно. Сам Виталий после случившегося начал носить с собой пистолет, чтобы держаться в безопасности.

Алексей также рассказал, что судья запретила рассказать присяжным показания соседей, которые жили этажом ниже Оноприенко. По словам одной из жительниц, в тот период в этом доме часто совершались кражи. Под удар грабителей попала и ее квартира. Также с окровавленными руками Виталий не мог не оставить следов на белом тюле и двери на балкон, куда он понес выбрасывать украшения. Если он их помыл, то не смог бы повеситься с кровавыми ладонями [задел бы белую тюль и дверь].

П.С.

Приговор будет вынесен 13 апреля, в четверг. В течение двух недель защита планирует обжаловать решение суда.

По слухам, дошедшим до редакции, Оноприенко раньше уже проходил подозреваемым по делу об убийстве еще одной женщины. Источники указывают, что это была его любовница. Верить этим словам мы не беремся. Издание готовит официальный запрос в органы, чтобы разобраться в ситуации.

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