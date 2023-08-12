Параплан с людьми спикировал на Халактырском пляже Камчатки

Обошлось без жертв. Фото: принтскрин видео.

Отдыхающие на Халактырском пляже Камчатки 12 августа стали свидетелями необычного происшествия, да еще и выступили в роли спасателей. Дело в том, что на глазах у толпы в море спикировал мотопараплан. Люди ринулись на помощь экипажу.

По словам очевидцев, аппарат упал в воду с небольшой высоты. Взлететь нормально, видимо, помещали волны, которые захлестнули параплан. В момент происшествия с пилотом была туристка. Мужчины, находившиеся на побережье, быстро вытащили из воды экипаж, пока те не наглотались. Затем на берег достали и сам аппарат.

На данный момент не совсем понятно, что послужило причиной ЧП – ошибка пилотирования или отказ техники. Не исключено, что проверкой по качеству оказания услуг займутся специалисты. Радует одно – обошлось без жертв. Очевидцы уверяют, что пилот и его пассажирка не получили серьезных травм.

Стоит отметить, что подобные экстремальные развлечения на Камчатке довольно популярны, еще бы увидеть красоты полуострова с высоты. Однако зачастую полеты, организованные частниками, без соблюдения техники безопасности, приводят к травмам или даже гибели участников. Трагедии случаются и в других регионах Дальнего Востока.

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