В Приморье 36-летний парапланерист рухнул на склон горы Брат

ЧП произошло на склоне горы Брат. Фото: Иван ВИСЛОВ

Чрезвычайное происшествие случилось на склоне горы Брат в Партизанском районе Приморского края. 36-летний спортсмен летал на параплане, однако произошло непредвиденное, и летательный аппарат вместе с человеком рухнул в лес. Спасателям позвонил неизвестный человек и попросил помощи, специалисты сразу же выехали на место ЧП, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Все произошло вечером в среду, 24 мая. Пока неясно, что именно стало причиной происшествия, в этот день был слабый южный ветер, без осадков. Не исключено, что произошла поломка параплана.

К пострадавшему сразу прибыли специалисты поисково-спасательного формирования управления по делам ГО и ЧС из Находки, они вынесли мужчину из леса к подножию горы, откуда его забрала бригада медиков.

Спортсмена увезли в Находкинскую городскую больницу.

ОБНОВЛЕНИЕ НА 14:55

Как выяснила «Комсомолка», мужчину госпитализировали в отделение реанимации в тяжелом состоянии. Врачам потребовались сутки интенсивной терапии для стабилизации состояния пациента. Сейчас пациент остается под наблюдение врачей, его состояние оценивают как удовлетворительное.

Спасатели экстренно эвакуировали мужчину.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Параплан с двумя людьми упал в центре Петропавловска-Камчатского, есть пострадавшие

Восточное МСУТ СК РФ начало доследственную проверку случившегося [видео]

Камчатский следком завел уголовное дело из-за падения пароплана с пассажиром

Женщину госпитализировали из-за небезопасного развлечения (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.