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НовостиВладивосток26 мая 2023 4:46

В Приморье 36-летний парапланерист рухнул на склон горы Брат

Спасатели вынесли мужчину из леса и передали бригаде скорой помощи
Екатерина ТИХАЯ
ЧП произошло на склоне горы Брат.

ЧП произошло на склоне горы Брат.

Фото: Иван ВИСЛОВ

Чрезвычайное происшествие случилось на склоне горы Брат в Партизанском районе Приморского края. 36-летний спортсмен летал на параплане, однако произошло непредвиденное, и летательный аппарат вместе с человеком рухнул в лес. Спасателям позвонил неизвестный человек и попросил помощи, специалисты сразу же выехали на место ЧП, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Все произошло вечером в среду, 24 мая. Пока неясно, что именно стало причиной происшествия, в этот день был слабый южный ветер, без осадков. Не исключено, что произошла поломка параплана.

К пострадавшему сразу прибыли специалисты поисково-спасательного формирования управления по делам ГО и ЧС из Находки, они вынесли мужчину из леса к подножию горы, откуда его забрала бригада медиков.

Спортсмена увезли в Находкинскую городскую больницу.

ОБНОВЛЕНИЕ НА 14:55

Как выяснила «Комсомолка», мужчину госпитализировали в отделение реанимации в тяжелом состоянии. Врачам потребовались сутки интенсивной терапии для стабилизации состояния пациента. Сейчас пациент остается под наблюдение врачей, его состояние оценивают как удовлетворительное.

Спасатели экстренно эвакуировали мужчину.

Спасатели экстренно эвакуировали мужчину.

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