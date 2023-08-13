В правительстве Приморья опубликовали актуальную информацию о ситуации на дорогах

Ситуация на дорогах края после новоднения. Фото: Правительство Приморского края

В Приморском крае продолжают бороться с последствиями наводнений. В правительстве Приморского края поделились актуальной информацией по состоянию дорог на момент 13 августа, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

В Пограничном округе нет проезда к селу Духовское на 8 и 28 километре от дороги Уссурийск – Пограничный. Проезд есть через Жариково. Также нет проезда на 12, 13, 18 километере дороги Гродеково – Барановка – Садовый.

В Октябрьском округе нет проезда на 12-13 километре дороги Галенки – Новогеоргиевка – Фадеевка – Застава. Нет проезда для всех видов транспорта на первом и 43 километре дороги Галенки – Новогеоргиевка. Затруднен проезд на 7-9 км дороги Покровка-Новогеоргиевка. На 11 километре невозможно проехать к селу Покровка от Уссурийск – Пограничный. Нет подъезда на 10-13 км к селу Покровка от Доброполье – Николо-Львовское.

В Черниговском округе нет проезда на 2-3 километре Хабаровск – Владивосток – Абражеевка. Альтернативный проезд через Штыково – Ивановка – Реттиховка. Также на первом км Хабаровск – Владивосток – Сибирцево – Депо перелив. И на 7 километре Хабаровск – Владивосток – Меркушевка.

В Ханкайском округе нет проезда на 140 км Сибирцево – Жариково – Комиссарово. Невозможно проехать на 8 километре Михайловка – Турий рог – Мельгуновка.

В Уссурийском округе на 3-7 и 15 22 километре дороги Борисовка – Кугуки – Линевичи – Утесное нет проезда для всех видов транспорта. Никак не проехать на 4-6 километре дороги Улитовка – Пуциловка – Богатырка – Монакино и на первом километре на село Боголюбовка. Также затруднен проезд на 6 и 15 километре Доброполье – Николо-Львовское – Корсаковка – Яконовка. Затруднен проезд 0-7 километре дороги Уссурийск – Утесное – Красный яр – Тереховка.

В Михайловском районе нет проезда на 2-4 км Хабаровск – Владивосток – Васильевка и на втором километре Григорьевка – Новожатково.

В Хасанском округе нет проезда 0-4 километре дороги Раздольное – Хасан – Гвоздево. Альтернативный проезд есть через Посьет. Нет проезда на 24 километре Барабаш – Приморская – Перевозная – Безверхово.

В Надеждинском районе нет проезда для легкового транспорта на нулевом километре Раздольное – Хасан – Тихий.

В Красноармейском округе нет проезда на 1-4 километер Лукьяновка – Новопокровка.

В Хорольском округе невозможно проехать на 13 километре Хороль – Реттиховка – Арсеньев. Затруднен проезд на 8, 11 и 14 километре дороги Хороль – Новобельмановка – Лучки.Нет проезда на 12-17 километре Сибирцево – Жариково – Комиссарово – Вознесенка – Лучки – Петровичи.

В Ольгинском округе нет проезда для легкового транспорта на 25 километре дороги 300 километр – Фурманово.

В Яковлевском округе нет проезда на 2-4 километре дороги Загорное – Краснояровка.

В Анучинском округе нет проезда на 3-4 километре Чернышевка – Новопокровка. Также затруднен проезд для легковых машин на 3-4 километре Гражданка – Пухово.

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