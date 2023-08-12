Пожарную машину и легковушку снесло потоком на размытой трассе в Приморье

ЧП в Михайловском районе Приморья. Фото: принтскрин видео.

Еще одно ЧП произошло 12 августа в пострадавшем от наводнения Приморья. Очевидцы поделились пугающими кадрами с перевернутыми спецтранспортом краевой противопожарной службы и легковым авто. Машины попросту смыло бурным потоком с дороги. Информация о пострадавших уточняется.

Видео, распространившееся в соцсетях, снято в Михайловском районе края. На трассе Абрамовка – Григорьевка. Сила разбушевавшейся стихии настолько мощная, что перевернулся грузовой автомобиль, что уж говорить о легковушке.

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», в субботу из-за наводнения в крае отрезаны 26 населенных пунктов и локомотивное депо, в том числе Михайловский район. Здесь затопило В поселки Васильевка и Новожатково. Все оперативные службы Приморья работают в круглосуточном режиме. Ситуация довольно напряженная, сильно затоплен Уссурийск, там прорвало дамбу. От наводнения на крышах спасаются и жители близлежащей к нему Покровки.

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