«Вспоминаем их шутки и улыбки»: подруга погибших от наводнения в Приморье братьев рассказала, какими были мальчики

Место трагедии. Фото: Следственный комитет Приморья

В Приморском крае многих людей потрясла трагедия, которая произошла в селе Дальзаводское. Двух братьев 13 и 12 лет засосало в водопропускную трубу, ребята не смогли выбраться из мощного потока воды и утонули. Редакция «Комсомольской правды» смогла пообщаться с одноклассницей старшего мальчика, Ксюша (имя изменены) поделилась теплыми воспоминаниями, связанными с ними. Девочка и ее приятели до сих пор не могут поверить в случившееся и оплакивают своих друзей.

«Почему именно они?», дрожащим голосом начинает свой рассказ Ксюша. Она училась вместе с Кириллом, а Миша ходил в школу на класс младше.

«Я буду вспоминать Кирилла душой компании и его брата тоже. Они всегда шутили, улыбались, так будет этого не хватать. Если с Мишей мы могли побеседовать не так часто, в основном на переменах, то его старший брат был мне очень близким человеком. Знаете, на людях он всегда был веселым, а я знала о каких-то его переживаниях, как и он о моих. Помню, как Кирилл подарил мне шоколадку. Внезапно протянул ее мне прямо на уроке. Казалось бы, такой маленький жест, но мне было очень приятно. Мне так жаль, что судьба распорядилась вот так, нам с ребятами очень его не хватает».

Мальчиков Ксюша описывает как добрых, отзывчивых и любящих свою семью людей. У них были хорошие отношения с родителями. Одноклассница думает, что чувство юмора они впитали от мамы, потому что братья очень тепло отзывались о ней и их общении. Папу парни уважали и старались брать с него пример.

«Незадолго до смерти Кирилл говорил мне, что обязательно исправит оценку по русскому языку. Он получил тройку, намеревался учиться на твердую четверку. Мне жаль, что мы никогда не сядем вместе за одну парту, и я не увижу в его дневнике заветную четыре».

Тела мальчиков нашли в тот же день, когда стало известно от трагедии. Ребята гуляли одни, в какой-то момент тапочек одного из них засосало в трубу, и он попытался его достать. Мощный поток воды потащил его за собой. Брат бросился на помощь, но тоже утонул. В настоящее время по уголовному делу назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.

Редакция приносит свои искренние соболезнования семье погибших.

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