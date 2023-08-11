В Уссурийске прямо в луже утонула женщина

Пугающими кадрами приморцы поделились в социальных сетях. Фото: telegram/primorye_online.

Жители Уссурийска рассказали о страшной ситуации, которая произошла в их городе. По словам приморцев, в луже на улице Раковская утонула женщина, другие детали неизвестны. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Корреспондент «Комсомолки» обратился в пресс-службу краевого минздрава. Представители ведомства подтвердили редакции, что врачи зафиксировали факт смерти, однако причины, из-за которых умерла женщина, пока неизвестны.

«Прохожие позвонили в скорую. Причина вызова – в луже женщина предварительно без дыхания. Параллельно была вызвана полиция. Признаков насильственных действий на теле не обнаружено, к реанимации не было показаний», – добавили в минздраве.

Не исключено, что у женщины мог произойти инфаркт или же она подскользнулась. Однако это лишь версии, точную причину смерти предстоит выяснить экспертам.

Деталей произошедшего пока мало, неизвестен даже возраст погибшей. Редакция обратилась в пресс-службы Следственного комитета по Приморью и ГУ МЧС, комментарии пока не предоставили. Дозвониться до администрации Уссурийска не удалось.

Напомним, что Уссурийск – один из городов, который серьезно пострадал от удара стихии. Улицы и дворы уходят под воду, а машины с трудом передвигаются по дорогам. Полную картину разгула непогоды можно прочитать в нашем отдельном материале.

ОБНОВЛЕНИЕ 14:15

Как ответили в Следственном комитете, ведомство проводит проверку.

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