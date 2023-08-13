Видео затопленных районов Приморья: людей эвакуируют на лодках вместе с животными

Теперь новый транспорт для приморцев - это лодка. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

В Приморском крае из-за наводнений остаются отрезаны 28 населенных пунктах. То, что творится вокруг, люди называют не иначе как апокалипсисом. Дома по самую крышу в воде, люди перемещаются по Уссурийску и поселкам на лодках вместе со своими питомцами, более 2000 тысяч человек эвакуировали из затопленных районов. Подтоплены почти 4,4 тысячи жилых домов, больше тысячи приусадебных участков и 43 автодороги. На данный момент работает 13 пунктов временного размещения, где уже находятся 550 человек, в том числе свыше 160 детей. «Комсомольская правда – Владивосток» собрала самые страшные кадры последствий паводков после тайфуна KHANUN.

В районе «Семи ветров» разлив мазуты на всю улицу Агеева, 58.

Село Пуциловка под Уссурийском ушло под воду. Сейчас, чтобы добраться до тех местных жителей, которые решили не покидать свои подтопленные дома, нужны лодки.

Разлив реки Раздольная привел к крупным разрушениям на дороге Доброполье – Николо-Львовское. Обрушение дорожного полотна имеет ширину около 70 метров при глубине 5 метров.

Так теперь выглядит частный сектор в Уссурийске на улице Раздольная

Уссурийск. Дамба в районе «Семи ветров»

Людей эвакуируют на лодках с их питомцами

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