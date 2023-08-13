В Приморье тигры вышли из леса из-за наводнений

Тигр. Фото: RT

В Приморском крае из-за сильных дождей, которые идут в регионе с 4 августа, реки повыходили из берегов. Все беды от непогоды испытали на себе не только люди, но и животные. Так, например, 13 августа приморцы повстречали на дороге тигров. В зимнее время это не самое редкое явление для местных жителей, ведь хищники активно исследуют территорию в поисках пищи, но теперь краснокнижных кошек напугала вода, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Редакция обратилась за комментарием в пресс-службу Охотнадзора Приморья, чтобы выяснить, нет ли вероятности, что из-за наводнений хищники отправятся в сторону поселений. Люди хоть и восхищаются полосатыми кошками, но знают, на что они способны, когда голодные.

Так, например, в июле этого года на видео попал момент нападения тигра на собаку в поселке Раздольное. Посреди белого дня дикий зверь вышел к людям и утащил несчастную дворняжку. Пес даже не успел сообразить, что смотрит в глаза своей полосатой смерти, когда оказался в пасти у хищника.

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