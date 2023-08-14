Пострадавший уверяют, что киллер целился в голову. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Замдиректора государственного оленеводческого предприятия, а по совместительству еще и глава садового некоммерческого товарищества на Камчатке уверяет, что чудом остался жив. Сергей Моргунов возвращался в дачный поселок, когда его джип расстрелял неизвестный. Как отмечает пострадавший мужчина, киллер целился в голову, но то ли дрогнула рука, то ли не хватило опыта – промахнулся. Сейчас нападавшего ищут.

Неприятная история, как оказалось, случилась еще на прошлой неделе, но придать ее огласке мужчина решил только сейчас. Надеется, что найдутся очевидцы, которые помогут наказать его обидчика по всей строгости закона. Как рассказал «Комсомолке» первый заместитель генерального директора компании «Камчатоленпром», вечером 7 августа он направлялся после работы из Петропавловска-Камчатского в дачный поселок садового товарищества «Мечта» Елизовского района, председателем которого он является. В нескольких десятках метрах от поселка неизвестный выстрелил в его Toyota Land Cruiser из ружья. По словам Сергея Моргунова, киллер целился в голову, но пробив лобовое стекло, картечины потеряли убойную силу, повредив руку и слегка зацепив лицо. После этого неизвестный сбежал. Ошарашенный мужчина не успел ничего предпринять, да и гнаться за человеком с ружьем – не лучшая затея.

«Врачи вынули несколько картечин из руки и зашили», – отметил глава СНТ. От госпитализации Сергей отказался, считая ранение легким и даже отправился в командировку, где наблюдается амбулаторно.

Мужчина предполагает, что нападение может быть связано с его профессиональной деятельностью. Предприятие «Камчатоленпром» занимается разведением оленей. От дальнейших комментариев замдиректора воздержался, отметив, что разбирается следствие. По некоторым данным, жители дачного поселка несколько дней подряд замечали незнакомца в черном, рядом с дорогой и полем. Примерно в том месте, где и произошло нападение. Не исключено, что преступник готовился. Материалы полицейской проверки уже передали в следственный комитет. Как поделился Сергей, 11 августа завели уголовное дело о покушении на убийство. «КП» в ближайшее время надеется получить официальный комментарий от ведомства.

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