Чем раньше выявлена болезнь, тем проще ее лечить: Главный специалист приморского минздрава рассказал о диспансеризации

При диспансеризации врачам удается выявить на ранней стадии развития более 25% заболеваний. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Обычно человек задумывается о своем здоровье, когда у него начинает что-то сильно и настойчиво болеть. До момента, когда «совсем прихватило», большинство из нас обходятся обезболивающим или, в лучшем случае, витаминами для профилактики. Однако врачи утверждают, что болезни нужно выявлять как можно раньше, до появления их внешних признаков. Ведь многие из них долгое время развиваются бессимптомно. Когда явные симптомы заболевания проявляются, то лечить его оказывается намного сложнее. И главным инструментом раннего выявления заболеваний служит диспансеризация, доступная любому жителю края.

О важности и эффективности диспансеризации «Комсомольской правде – Владивосток» рассказал главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава Приморья Максим Кабалык.

Максим Кабалык. Фото: Правительство Приморского края

- Почему важно проходить обследования своевременно?

- Наше государство обеспечило всем жителям возможность бесплатного обследования в рамках диспансеризации. Она позволяет выявить ранние формы сердечно-сосудистых, онкологических, эндокринологических и респираторных заболеваний. Современные технологии позволяют выявить проблемы со здоровьем на этапе предболезни и эффективно их устранять.

Минздрав России подтверждает, что если вовремя устранить или взять под контроль 55% факторов риска, которые врачи обнаруживают у пациента, то удастся избежать тяжелых заболеваний. Как раз такие факторы врач или фельдшер выявляет на диспансеризации.

- Какой процент заболеваний выявляют при диспансеризации?

- При диспансеризации врачам удается выявить на ранней стадии развития более 25% заболеваний. За полгода в Приморье диспансеризацию прошли более 217 тысяч человек. У 11 тысяч жителей края вывили ранние стадии проблем со здоровьем. Сейчас эти пациенты находятся под диспансерным учетом в поликлинике – проходят дополнительные обследования, начали лечение. Далее 2-3 раза в год врачи поликлиники будут приглашать их на контрольный осмотр. В прошлом году начали своевременное лечение и были взяты на учет в поликлиниках края 56 055 человек.

В целом в России в 2022 году около 60% онкологических заболеваний выявили на первой и второй стадиях. Также в ходе диспансеризации и профосмотров медики выявили 1,2 миллиона человек с сахарным диабетом.

В Приморье во время диспансеризации в 2022 году в крае было выявлено 153 820 случаев болезней системы кровообращения, что составляет 34,9% от всех обследованных. Из них впервые заболевание обнаружили у 11 214 приморцев. Далее по впервые выявленным лидируют болезни органов пищеварения, сахарный диабет, заболевания органов дыхания, злокачественные новообразования. Так, в прошлом году во время диспансеризации и медицинских осмотров впервые были выявлены 374 случая онкологической патологии.

- Профилактика - один из самых эффективных механизмов поддержания здоровья. Какие факторы риска зависят от нас самих?

- Повышенное артериальное давление, употребление табака и алкоголя, высокий уровень сахара, нерациональное питание, недостаточная физическая активность, избыточный вес, увеличение уровеня холестерина в крови, употребление психоактивных веществ без назначения врача.

Доказано, что современные технологии снижения факторов риска способны существенно уменьшить заболеваемость и смертность. Это еще раз подчеркивает важность прохождения диспансеризации.

- Какие обследования входят в диспансеризацию?

- В зависимости от возраста на первом этапе врачи проводят диагностику заболеваний сердца и сосудов, определяют риски инфаркта и инсульта, гипертонии, сахарного диабета, обследуют на пять видов рака, измеряют внутриглазное давление. При выявлении отклонений на первом этапе, врач направит на более углубленную диагностику. В ходе диспансеризации проводится анкетирование для выявления факторов риска, осмотр кожи, измерение давления, флюорография, маммография и осмотр гинеколога для женщин, электрокардиография, сдаются анализы, в том числе на выявление онкологии, и многое другое.

- Почему люди не охотно используют шанс бесплатной проверки здоровья?

- Сложно сказать о причинах, которые заставляют человека игнорировать медицинские обследования и лечение. Чаще всего люди утверждают, что у них не хватает времени на прохождение диспансеризации. На вопрос о здоровье часто можно услышать фразу: «у меня ничего не болит, со здоровьем все хорошо». Но некоторые болезни могут не проявлять себя годами и развиваться незаметно.

Особенно часто обследования игнорируют мужчины, ссылаясь на отсутствие жалоб на здоровье. Однако, высокий уровень смертности наблюдается именно среди представителей мужского пола.

- Куда обратиться для прохождения диспансеризации?

- Если человек проживает в селе, первый этап он может пройти в фельдшерско-акушерском пункте или врачебной амбулатории, все инструментальные обследования - флюорографию, маммографию и другие - в своей поликлинике. Туда его может доставить санитарный транспорт больницы. Также в села регулярно выезжают мобильные ФАПы, которые оснащены необходимым оборудованием.

Жителей городов и поселков ждут на диспансеризацию в поликлиниках. Человек может записаться заранее или подойти без записи и пройти обследования за один-два дня.

- А если действительно человек работает и не может найти времени для обследования?

- Работодатели имеют возможность организовывать профилактические медосмотры своих сотрудников прямо на рабочем месте. Для этого они могут обратиться в ближайшую поликлинику, которая обеспечит выезд медиков на предприятия или далее выделит время на осмотр работников в поликлинике.

Официально

Правительство Приморья уделяет большое внимание обеспечению доступности диспансеризации и обследований для всех жителей края.

- Профилактика - это приоритет в оказании медицинской помощи. И те программы, которые мы принимаем по здоровому образу жизни, по развитию массового спорта, реализация прививочных кампаний от сезонных заболеваний - все имеет отношение к профилактике болезней, позволяет снизить заболеваемость в крае, - отметил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Особое внимание правительством края уделяется транспортному обеспечению медицинских учреждений первичного звена. Только в этом году 58 санитарных автомобилей пополнили автопарки медучреждений Приморья. Ключи от новых транспортных средств получили 25 больниц края. Всего с 2021 по 2025 годы медицинские учреждения Приморья получат 343 автомобиля.

Глава региона отметил, что новый транспорт - это огромная поддержка медучреждениям края, которая позволяет повысить доступность и качество оказания медицинской помощи жителям муниципалитетов.

- Эти машины - отечественного производства, с высокими ходовыми качествами. Они предназначены для того, чтобы доставлять бригады врачей на дом к пациентам, привозить амбулаторных пациентов из отдаленных сел в поликлиники, в том числе для прохождения диспансеризации, а также перевозить медикаменты, – подчеркнул губернатор.

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