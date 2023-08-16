В Приморье пьяный отец пырнул своего 17-летнего сына ножом в живот

Отец ударил сына ножом в живот. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморском крае завели уголовное дело на 44-летнего мужчину, который напился и едва не зарезал собственного сына. Парень вступился за свою маму, с которой на повышенных тонах разговаривал его отец, а тот за это его чуть не убил, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Следственный комитет Приморского края.

Инцидент произошел в селе Михайловка Михайловского района. В Минздраве редакции объяснили. Что так как пациент несовершеннолетний, они не могут раскрыть подробности его самочувствия. Однако нам подтвердили, что парня отправили в местную больницу. Сейчас врачи думают о том, чтобы перевести его в одну из клиник Владивостока. Скорее всего, это произойдет утром 17 августа.

На отца завели уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Расследование продолжается, решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как девятилетний мальчик зарезал отца. Ребенок ударил папу кухонным ножом и попал в сердце.

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