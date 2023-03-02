Труп прятал за диван: следком показал видео с места, где мужчина убил отца на глазах у дочери

Следком показал видео с места, где мужчина врача. Фото: принтскрин видео.

В Артеме провели проверку показаний с убийцей, который зарезал на глазах у 12-летней девочки ее отца. Он показал, что произошло в тот ужасный день. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Следком Приморского края расследует уголовное дело 35-летнего мужчины, который убил известного в Артеме врача.

Установлено, что 28 февраля 2023 года обвиняемый пришел в квартиру на улице Фрунзе, где затеял ссору с доктором из-за личной неприязни. После этого он нанес ножом множество ударов по собеседнику и постарался спрятать тело за диван. Помешала этому вернувшаяся домой дочь. Преступник связал ее, забрал телефон и скрылся. Девочка смогла освободиться и связалась с мамой.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что конкретный мотив такого ужасного преступления на данный момент не раскрыт.

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