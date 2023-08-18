Повара отправили в СИЗО на два месяца. Фото: принтскрин видео.

Пожалуй, вся страна знает в лицо 41-летнего Дмитрия Рязанова – уроженца Краснодарского края, который зверски избил свою 39-летнюю коллегу в кафе на Камчатке. «Прославить» его помогли СМИ и публикации в соцсетях того самого жуткого ролика с нападением на женщину, а также прокуратура. Правоохранительные органы не стесняясь называют имя и фамилию преступника и показывают его портрет. Но чем больше людей узнает о том, что произошло, тем больше всплывает подробностей о темном прошлом повара. «Комсомольская правда – дальний Восток» нашла полный (если только он что-то не натворил за спиной у полиции) список злодеяний мужчины. Есть чему ужаснуться, ведь руки Дмитрия по локоть в крови, несколько лет назад он убил человека, часто прибегал к насилию, грабежу и избил представителя власти.

Страшные кадры на кухне кафе

Как ранее сообщала «КП», в поселке Сокоч Елизовского района повар жестоко избил женщину в кафе «Дон Капучино» (это название указывают местные жители в комментариях под постами с видео). Между коллегами произошла ссора, есть несколько версий произошедшего.

Первая: сотрудница кафе сделала оппоненту замечание по поводу его нетрезвого состояния и потушила об него бычок. Пьяный повар вышел из себя и чуть не убил Софию. В видеозаписи отчетливо слышно, как он орет на нее, нанося удары: «Ты об кого бычки тушишь, тварь?!».

Вторая: женщина пришла на работу и застала Рязанова и его приятелей пьяными. Из-за своего состояния они никак не могли найти ключи, чтобы она прошла в бар и начала смену. Как поделились местные, Дмитрий не только повар, но еще и администратор, поэтому он должен был открывать заведение. Возможно, именно в этот момент произошел конфликт между коллегами. Сначала мужчина просто обзывал Софию, а затем избил до полусмерти.

Редакция попыталась дозвониться в кафе, чтобы получить комментарии, но уже несколько дней трубку никто не берет.

Что было на видео – даже описывать страшно, но этот кошмар уже увидели тысячи человек: и то, как этот изверг пинает женщину ногами по лицу, и то, как достает ножи и угрожает убийством, при этом продолжая оскорблять свою жертву. «Мне плевать на тебя, на твою семью, ты животное. Тебя никто не защитит, овца».

И никто не защитил. В какой-то момент на кухню зашли двое мужчин. Казалось бы, наконец-то прибыла помощь, но нет. Друзья повара лишь слезно просили: «Димочка, перестань. Ну что для тебя сделать?». Оттащить почему-то не могли. А Димочка продолжал безжалостно наносить удары. Под головой Софии образовалась лужица крови. Вдоволь поиздевавшись над беззащитным человеком, неадекват ушел, а его приятели вместе с ним.

Темное прошлое повара

Оказалось, что София далеко не первая жертва насилия на совести Рязанова. Примерным Дмитрия точно не назовешь – уголовная ответственность для него не в новинку. Из открытых официальных источников удалось выяснить, что первые сроки он отсидел еще в 19 лет, сначала за причинение средней тяжести вреда здоровью, а затем и за убийство. На тот момент молодой Дима избил до смерти человека, и должен был пять лет провести в местах не столь отдаленных, но за год до окончания срока его освободили условно-досрочно. Это черным по белому написано в решении Ленинского районного суда города Краснодара, который установил над ним еще в 2019 году административный надзор за очередное нарушение после выхода из колонии. Да, на том страшном поступке душегуб не остановился и еще не раз попадал за решетку.

Чуть больше чем за 40 лет Рязанов уже был приговорен к трем годам колонии за хулиганство с применением насилия, но освобожден по амнистии. Пять лет лишения свободы он получил по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть». Приговор вынес Советский районный суд Краснодара 14 мая 2001 года. Рязанова освободили условно-досрочно.

А еще два года четыре месяца колонии и штраф он получил за грабеж с применением насилия. К одному году двум месяцам колонии Дмитрия приговорили за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц из хулиганских побуждений, но опять он был условно-досрочно освобожден.

Больше, чем за убийство рецидивист получил за применение насилия к представителю власти – шесть лет колонии. Наказание, назначенное судом, он отбыл. Но и на этом послужной криминальный список не закончился – еще год закоренелый преступник получил за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

По неподтвержденной пока информации, еще одно нападение на другую девушку было в 2005 году. По словам знакомых, мужчина злоупотребляет алкоголем, к чему это привело, увидела половина России. «Комсомолка» пыталась связаться с родными обвиняемого, чтобы выслушать и их мнение о сложившейся ситуации. Также редакция ждет официальный комментарий от пресс-службы СК Камчатки.

Пострадавшую – в больницу, нападавшего – в СИЗО

Рязанова задержали и, как рассказали в прокуратуре Камчатского края, отправили в СИЗО на два месяца. Добавим, прежде чем, его заключили под стражу, он попросил обратить внимание на его добрую сторону перед вынесением приговора. Где там хоть что-то хорошее, уже разберутся адвокаты.

Женщина сейчас госпитализирована в отделение челюстно-лицевой хирургии. Министр здравоохранения Камчатского края Александр Гашков рассказал, что ее состояние стабильное.

«Пациентка находится в сознании, может передвигаться самостоятельно. Наши основные задачи – оперативное лечение. Ситуация с первых минут находится на моем контроле и губернатора Владимира Солодова».

Опросить Софию сейчас довольно сложно, она получила серьезные повреждения и с трудом разговаривает. Медики не раскрывают диагноз пациентки, оно и понятно, врачебная тайна. Кстати, 16 августа организовали сбор средств на помощь женщине, который открыл некий Александр. В своем объявлении он указывает, что на лечение и реабилитацию ей требуется не много, не мало, а миллион рублей. Ссылку на страницу мы оставлять не будем, так как, есть вероятность, что кто-то просто пытается нажиться на чужом горе. Мы обратились за подтверждением информации в Министерство здравоохранения Камчатского края.

«Лечение пациентки проходит в рамках действующей программы ОМС, то есть – бесплатно. Сбора средств на реабилитацию, либо иные методы и виды помощи МЗ и его подведомственные организации не проводят. Вся возможная помощь в рамках ТПГГ пациентке будет оказана в бесплатном порядке».

Знакомые Софии уверяют, что она приехала на Камчатку на летние заработки, а дома – в Краснодарском крае ее ждет несовершеннолетняя дочь. И тут возникает вопрос, два человека из Краснодара оказались в одном кафе в небольшом поселке на полуострове, велика ли вероятность, что они знали друг друга ранее?

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