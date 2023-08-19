Яблоки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В стране 19 августа отмечают церковный праздник – Яблочный Спас. Изначально церковный устав предполагал освящение винограда. Однако климат в России не позволял выращивать эту ягоду, поэтому ее заменили на яблоки. А «Комсомолка» решила взять эти фрукты, да и проверить их в преддверии празднества в лаборатории на пестициды и нитраты. Об этом интересном эксперименте читайте в нашем материале.

Мы проверили два сорта яблок. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Проверить мы решили зарубежные яблочки и отечественные. Взяли сорт «Янтарь» из Краснодара и «Гренни смит» из Азербайджана. В ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» нас уже ждали, подробно рассказали и показали, как именно ученые проверяют продукты на безопасность.

Карина Костельнюк. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Яблоки мы разрезали на ровные дольки, удалили косточки и «хвостики», измельчили, взвесили 10 граммов и залили их алюмокалиевыми квасцами. Именно они и помогут выявить нитраты. Все это мы перемешали и поставили на специальный датчик температуры. Пока ждали результаты, химик-эксперт Карина Костельнюк рассказала о том, какая продукция проходит чаще всего проверку в лаборатории и чем могут быть опасны те самые нитраты, которые мы так старательно искали в яблоках.

Этот прибор вычисляет нитраты. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

«Чаще всего мы проверяем овощи, отклонения в показателях нитратов встречаются редко. Но, хочу отметить, почему-то чаще всего мы находим их в свекле или в зелени. Более подробно о вреде нитратов вам, конечно, расскажет врач, но я добавлю, что если не следить за тем, что ты ешь, то подобного рода химические соединения могут привести к проблемам с кишечником и можно очень серьезно отравиться».

А вот и подоспели результаты. В килограмме яблок из Азербайджана нашли малюсенькую частичку нитратов – 25,8 миллиграмма. Значит их можно кушать. А в краснодарских яблоках их и вовсе 16,2 миллиграмма на килограмм. Вкусно, полезно, съедобно.

Но это не все, раз уж зашли в лабораторию, отнесем фрукты на проверку пестицидов. Здесь результат придется подождать один день, но ничего. Мы терпеливые. В Центре есть специальный прибор, способный определить 467 пестицидов. Эта цифра внушительная, хотя в природе существует около 800 пестицидов.

Схема практически такая же. как и с проверкой на нитраты. Только в колбы с измельченными яблоками добавляют специальные камни. Они помогают измельчать клетки фруктов между собой при встряхивании, а затем весь материал отправляют в центрифугу.

Ирина Демичева. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

«Нельзя проверить все 800 пестицидов на одном приборе, потому что под каждый нужна своя программа. Это чудо техники, что теперь мы можем разом проверить больше 400. Пестициды потенциально токсичны для человека, степень токсичности зависит от количества, времени воздействия, состояния организма и других факторов. Если соблюдать концентрацию, которая прописана на каждом пестициде, и соблюдать время ожидания, когда можно снимать плоды, то не должно быть погрешностей», – объяснила химик-эксперт Ирина Демичева.

Ранее корреспондент нашей редакции посещал лабораторию города в преддверии Дня химика. Ученые показали опыты на куклах, раках-малютках и бычьем семени.

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