Изрезанные куклы, раки-малютки и семенная жидкость быка: что таит лаборатория ученых Владивостока

Секретны ученых в материале «Комсомолки». Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Что вы первым делом представляете, когда слышите о профессии химика? Белый халат, пробирки и формулы? И вы окажетесь правы, но пора раскрыть, что на самом деле изучает современный дальневосточный ученый. Вот это и выяснил корреспондент «КП» в преддверии Дня химика (последнее воскресенье мая, в 2023 году – 28 число). Какого качества вода во Владивостоке, зачем игрушки проверяют на токсичность с помощью маленьких рачков и даже бычьей семенной жидкости в центре гигиены и эпидемиологии в краевой столице. Об этих и других исследованиях читайте в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Анонимная пробирка

Чего только не проверяют в стенах лаборатории: воду, пищевые продукты, товары народного потребления, игрушки и упаковку. Все то, что мы ежедневно трогаем, нюхаем и едим. Проверку проходят и морепродукты – гордость Владивостока.

– Я занимаюсь контролем качества пищевой продукции, воды и почвы. Нарушения находим редко, я бы даже сказала, крайне редко. Моя задача проверить продукты на содержание тяжелых металлов: свинца, мышьяка, кадмия и ртути, а также на содержание нутриентов: кальция, натрия, калия – все, что необходимо организму, – рассказала химик Татьяна Пономарева.

Кстати, никто из сотрудников не знает, какую марку продукта он проверяет. Химики получают кодированные пробы. Они не знают, чья это вода, груша, устрица и так далее. Все для того, чтобы у химика не было предвзятого отношения к той или иной продукции.

А у нас вода мягкая

Конечно же, «Комсомолке» стало интересно, какой контроль качества проходит вода во Владивостоке. Та самая, что льется из-под крана. Специалисты любезно провели нас в лабораторию где находится специальный прибор – титратор. С помощью него определяют жесткость воды.

Мы добавили в жидкость некоторые индикаторы, она тут же приобрела красивый фиолетовый оттенок. Поставили содержимое в прибор, где жидкость должна окрасится в синий. Цвет поменялся благодаря индикаторам, которые ловят точку перехода и изменяют цвет. Титратор фиксирует эту самую точку и выдает на экране прибора результат.

Жесткость воды составила 0,5%. Такой можно смело мыть голову – она не испортит волосы. Можно не бояться использовать ее с кухонной техникой, например, заливать в кофемашину.

Лаборатория ядовитых моллюсков

Не прошли мы и мимо лаборатории жидкостной хроматографии, тут исследуют в образцах показатели безопасности и качества пищевой продукции, определяют содержание антибиотика в продуктах и даже яд – сакситоксин, от которого нет антидота. Ну, последний пункт попадает в руки химиков не так часто, и выявлять его приходится в моллюсках.

Проверка на токсичность

А в следующем кабинете, в который нас провели, не на шутку досталось кукле. Бедняжку разрезали для исследования токсичности. А делать это будут при помощи семенной жидкости быка. Каким образом? Культура подвижных клеток крупного рогатого скота размораживается, добавляется в модульную среду, а затем добавляется в водную вытяжку из куклы. Если на поверхности игрушки есть токсичные вещества, сперматозоиды замедлятся или вовсе погибнут.

Прости, куколка, это во благо. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Такой эксперимент, кстати ставят и на рачках, которых лаборатория заказывает специально из Красноярска. Ракообразные дафнии поступают к ученым совсем малышками: некоторых даже практически невозможно разглядеть человеческим глазом. Их точно также запускают в пробирку и смотрят, сколько единиц погибнет. Если смертность превышает норму – с игрушкой, упаковкой, бутылкой, в общем, с любым предметом, который проходил проверку, явно что-то не так.

Эти маленькие точки внутри - живые существа. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Нескромный вопрос, где достают рачков понятно, а как обстоят дела с семенной жидкостью рогатого скота? Ее тоже заказывают у племенного хозяйства под Уссурийском. У каждой партии есть паспорт, где указывают имя бычка и соответствующий номер – знак качества.

На экране видно подвижность спермотазоидов. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

К слову, о Дне химика

Благодаря ученым и химической промышленности у нас есть косметика, бытовая химия, средства личной гигиены и многое другое. История праздника началась 1 октября 1980 года. Он был учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР №3018-Х «О праздничных и памятных днях». Традиция отмечать День химика сохранилась и после распада СССР в России, Украине, Беларуси.

Ежегодно в этот день Российский Союз химиков устраивает праздничные мероприятия, а по всей стране награждают лучших ученых. Редакция благодарит ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» за предоставленную возможность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Возможны мигрень и бессонница: ученые предупредили жителей Приморья о новой магнитной буре

Магнитная буря нанесет удар по Приморью 26 мая (подробнее...)

Путин похвалил и наградил молодого ученого из Владивостока за наноразработки

Сергей Макаров создал платформу для создания устройств, которые могут лечить на клеточном уровне (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.