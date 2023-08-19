«Курс на Восток» – новая парадигма Дальнего Востока

Одно из приоритетных направлений в Приморье – трудоустройство молодых специалистов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Объявленный президентом Владимиром Путиным «Курс на Восток» открыл новые перспективы для развития приморского региона. К Дальнему Востоку России переходит технологическое и экономическое первенство. Взятое направление потребует подготовки новых кадров.

Какие профессии будут востребованы в ближайшие 10-15 лет, исходя из того, что российская экономика повернулась на Восток? В настоящее время правительство Приморского края разрабатывает программу развития ключевых отраслей экономики, включающую инфраструктурные объекты и инвестиционные проекты, требующие модернизации, реконструкции и строительства. Исходя из этих перспектив и формируется перечень востребованных профессий, которые предлагают приморские вузы и колледжи.

«В первую очередь будут востребованы специальности, связанные с автомобильным, железнодорожным и авиационным транспортом, с логистикой, с обслуживанием транспортных магистралей, грузов. Это будут одни из трендовых специальностей. И конечно же специальности, связанные с экспортоориентированными производствами. Это машиностроение, горнодобывающая и горноперерабатывающая, нефтегазохимическая промышленность», – считает министр профессионального образования и занятости населения Приморского края Сергей Дубовицкий.

В 2022 году в Приморье созданы два образовательно-производственных кластера в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Профессионалитет». Это КГА ПОУ «Дальневосточный судостроительный колледж» по направлению «Машиностроение (судостроение)» и КГБ ПОУ Уссурийский агропромышленный колледж по направлению «Сельское хозяйство».

Министр профессионального образования и занятости населения Приморья рассказал о востребованных специальностях. Фото: Диана ШАРАФУЛИСЛАМОВА/правительство Приморского края

Объем финансирования по этим специальностям в 2022 году составил 263, 04 миллионов рублей, в том числе средства федерального бюджета – 200 миллионов рублей, средства бюджета Приморского края – 63,04 миллионов рублей.

«Одновременно, еще долгие годы, будут востребованы специальности, связанные со строительством, с социальной инфраструктурой, потому что невозможно обеспечить удержание населения на Дальнем Востоке, если она не будет развиваться. Необходимо строить жилье, промышленное производство, детсады, школы. Кто-то должен работать на этих объектах – педагоги, медики, представители культуры», – подчеркнул Сергей Дубовицкий.

Министр также отметил, что несмотря на «Курс на Восток», России необходим внутренний туризм.

Приморье, Камчатка, Сахалин, Курилы – очень востребованные маршруты. А для этого будет развиваться гостиничная инфраструктура, ресторанная, поэтому нужны кадры, как для строительства, так и для обслуживания.

В текущем, 2023 году в Приморском крае создадут три образовательно-производственных кластера по следующим направлениям:

«Машиностроение» на базе КГА ПОУ «Региональный железнодорожный колледж»;

«Строительство» на базе КГА ПОУ «Дальневосточный технический колледж»;

«Морской транспорт» на базе ФГБОУ ВО «Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского».

На финансирование кластеров направят 445,75 миллионов рублей, в том числе 300 миллионов из федерального бюджета, из бюджета Приморского края – 145,75 миллионов рублей.

Одной из приоритетных задач правительства Приморского края является трудоустройство молодых специалистов и разработка перспективных направлений в их профессиональной подготовке.

«Особую роль мы отводим совершенствованию системы профессионального образования с учетом запроса предприятий ведущих отраслей экономики края, а также повышению престижа инженерных и рабочих специальностей. Считаем, что это самое главное в вопросе подготовки кадров», – отметил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Губернатор Приморья подчеркнул важность процесса по подготовке кадров. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Правительство Приморского края предпринимает меры для того, чтобы будущие специалисты могли обучаться за счет федерального и краевого бюджетов, в рамках реализации проекта «Профессионалитет». Молодые кадры будут трудиться на предприятиях инвесторов и строить успешный новый мир.

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