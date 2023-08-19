Во Владивостоке освятили Спасо-Преображенский кафедральный собор

Строителтьство велось с 2011 года. Фото: Михаил ГОТЕНКО

В субботу, 19 августа, в православный праздник Преображение Господне состоялась церемония освящения Спасо-Преображенского кафедрального собора, который строили с 2011 года. Он расположен на центральной площади Владивостока, судя по всему, собор станет еще одной визитной карточкой города.

Церемонию «малого чина освящения» провел архиерей Русской православной церкви, митрополит Владивостокский и Приморский Владимир. Новопостроенный храм является просто обыкновенный зданием до того момента, пока не совершен обряд освящения. Это чтение специальных молитв, окуривание помещения благовониями, окропление престола, алтаря и церковных стен святой водой.

На открытие ллюди приехали из разных районов Приморья. Фото: Михаил ГОТЕНКО

Спасо-Преображенский стал в Приморье самым большим. Здесь одновременно могут находиться свыше двух тысяч верующих.

«Только одних кирпичей было использовано больше двух миллионов. Купола собора изготовила компания «Благовест» из Ростовской области. Потребовалось помощь двухсоттонного крана, чтобы их установить. Для нас, строителей, сегодня двойной праздник», – поделился Владимир Балан, ответственный за строительство и вице-президент группы компаний «ТИГР», взявшей на себя основную долю затрат по постройке собора.

Спасо-Преображенский собор открыл свои двери для верующих. Фото: Михаил ГОТЕНКО

У Спасо-Преображенского собора особая миссия – стать центром духовно-просветительной жизни, богослужени будет проводить архиерей – митрополит Владивостокский и Приморский.

Крестный ход. Фото: Михаил ГОТЕНКО

«Во Владивостоке забилось духовное сердце нашего города и всего Приморского края, потому что главный храм Приморья – Спасо-Преображенский собор в день Престольного праздника, по благословению святейшего патриарха Московского и Всея Руси Кирилла был освящен, в нем была совершена Божественная литургия, крестный ход, мы освятили плоды, собралось огромное количество верующих. Не только жители Владивостока, но и жители Приморья прибыли сюда, чтобы стать свидетелями этого знаменательного события, которого мы ждали 12 лет, пока строился кафедральный собор, с этого дня начинаются богослужения, храм ожил, этот храм на наших глазах становится духовным центром нашего края», – отметил митрополит Владивостокский и Приморский Владимир.

Митрополит Владивостокский и Приморский Владимир провел Божественную литургию. Фото: Михаил ГОТЕНКО

С сегодняшнего дня в Спасо – Преображенском соборе будут совершаться ежедневные богослужения, утром и вечером.

Уже сегодня верущие могут молиться в храме. Фото: Михаил ГОТЕНКО

Ожидается, что в сентябре Владивосток посетит Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, который совершит высший чин освящения – проведет в соборе божественную литургию.

Окропление святой водой. Фото: Михаил ГОТЕНКО

В церемонии приняли участие связистки ТОФ. Фото: Михаил ГОТЕНКО

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