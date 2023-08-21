Все стоят и смотрят: в Приморье избили ребенка при толпе подростков

Избиения сняли на камеру. Фото: принтскрин видео.

Во Владивостоке вновь по соцсетям разлетелся очередной видеоролик, показывающий подростковую жестокость. Неизвестный парень при толпе зевак навалился на ребенка (возможно своего сверстника) и начал наносить множественные удары кулаком ему по лицу и животу. Ситуацией уже заинтересовалась полиция, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Полицейские выяснили, что драка произошла на выходных – 20 августа примерно в семь часов вечера. Толпа подростков собралась в районе Баляева, по неизвестным причинам один из несовершеннолетних начал жестоко избивать своего знакомого. По словам очевидцев, пострадавший доставлен в больницу с переломами.

«Устанавливаются личности участников инцидента и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение. Отметим, что в органы внутренних дел ни участники, ни очевидцы инцидента не обращались», – объяснили в пресс-службе МВД по Приморскому краю.

Добавим, что не только полиция разбирается в произошедшем, но и Следственный комитет. Александр Бастрыкин поручил руководителю СК Приморья Владимиру Фомину доложить о ходе проверки и причинах произошедшего.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, что на 15-летнюю ученицу 58 школы завели «уголовку»: девушка, как предварительно выяснилось, избила 13-летнюю девочку. Видео разлетелось по соцсетям – и тоже дошло до федеральных каналов и главы СК Александра Бастрыкина. На жутких кадрах: оскорбления, удары исподтишка – в общем, смотреть больно. Зачинщица по имени Настя (здесь и далее имена детей изменены) под подбадривающие крики зрителей пинала по лицу Лизу, таскала ее за волосы, оскорбляла ее родных.

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