«Над ней издевались 6 часов»: мама девочки со сломанным в драке позвоночником раскрыла детали конфликта

Конфликт начался после оскорблений. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владивостоке вновь трубят об очередном зверстве среди подростков. На 15-летнюю ученицу 58 школы завели «уголовку»: девушка, как предварительно выяснилось, избила 13-летнюю девочку. Видео разлетелось по соцсетям – дошло до федеральных каналов и главы СК Александра Бастрыкина. На жутких кадрах: оскорбления, удары исподтишка – в общем, смотреть больно. Зачинщица по имени Настя (здесь и далее имена детей изменены) под подбадривающие крики зрителей пинала по лицу Лизу, таскала ее за волосы, оскорбляла ее родных. Откуда взялась толпа подростков, выясняют следователи.

С редакцией связалась мама пострадавшей Людмила, которая подтвердила, что у ее дочери сотрясение мозга и перелом позвоночника. Какие причины стоят за дракой? Как оказалось, очень многое не попало в кадр. Об этом женщина рассказала в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде – Владивосток».

Давний конфликт?

Девочки учатся в разных классах, хотя ранее в СМИ писали, что они одноклассницы. Выяснилось, что Настя – восьмиклассница, а Лиза учится на класс младше.

– Дочка была с ней знакома. С остальными ребятами тоже. Не знаю, почему, но она за что-то невзлюбила мою дочь. Здесь не замешаны никакие мальчишки, просто на протяжении четырех месяцев она то и дело провоцировала ее. Дочка не делилась подробностями, не придавала каким-то выпадам с ее стороны значения.

Истинной причины конфликта не знает даже Людмила. Может, старшеклассница разглядела в ученице седьмого класса удобную цель для насмешек? Может, ей не на кого было выпустить накопившуюся агрессию? Или Лиза как-то ее спровоцировала? Тогда вряд ли бы ребенок рассказывал о докучающей восьмикласснице своей маме. В этом уже предстоит разобраться следователям. Вернемся в тот день, когда девочку окружила толпа подростков.

«Ее избивали шесть часов»

В социальных сетях завирусились два видеоролика драки. На кадрах отчетливо видно, как Настю и Лизу окружили школьники. Все снимают «зрелище» на телефоны, смеются, просят восьмиклассницу бить посильнее. На одном из видео отчетливо слышно, как хулиганка провоцирует школьницу: «Давай, ударь меня за свою мать!». Растерянная Лиза стоит молча. Затем следует удар и ее валят на землю, старшеклассница садится на свою жертву и буквально начинает прыгать на ней.

– Вы видели лишь два видео. А мою дочь избивали несколько часов. С двух до восьми вечера. Конечно же, все это не происходило на территории одной только школы, ее водили в разные места, пока Настя не измучила моего ребенка окончательно. Почему она не кричала и не убежала? Говорит, настолько было страшно. Еще и сама с травмами пришла домой. Все рассказала. Мы поехали в больницу. Я тоже сейчас нахожусь на лечении, но это было запланировано. Увы, так совпало. Где-то видела информацию, что меня после всего этого положили в больницу с сердечным приступом – это неправда. Да, мое состояние ухудшилось, когда я узнала о случившемся, но я держусь.

В полиции сообщили, что некоторые подростки были в состоянии алкогольного опьянения. Обе несовершеннолетние были на дне рождения у общей знакомой. После праздника девочки направились на прогулку в район Второй речки, где между ними и произошел конфликт.

Состояние пострадавшей

Редакция пыталась узнать о самочувствии Лизы. В пресс-службе минздрава Приморского края сообщили, что в больницы не поступало детей с переломами позвоночника. Позже в пресс-службе МВД Владивостока рассказали, что у девочки диагностированы телесные повреждения, а также ссадины и ушибы мягких тканей головы. В ведомстве заявили – школьницу отправили на амбулаторное лечение. А в интернете тем временем вовсю трубят, что бедная Лиза больше не может ходить – это, слава богу, всего лишь фейк.

– Многое из того, что доходит до людей – неправда. Дочь госпитализировали 25 апреля. Она все еще лежит в больнице. У нее болит спина, Лиза жалуется, что она хрустит. У нее закрытый компрессионный перелом поясничного отдела и сотрясение мозга. У ребенка строгий постельный режим. Ей сейчас очень тяжело. Да и мне тоже. Она у меня единственная, я воспитываю ее одна. Мы и подумать не могли, что этот видеоролик разлетится по стране. С родителями Насти я не общалась, говорить буду с ними только при правоохранительных органах. Что касается директора, лично мы еще не обсуждали произошедшее, но был диалог с классным руководителем и завучем. Во всех классах провели работу с детьми, прошла проверка.

ЧТО С ЗАЧИНЩИЦЕЙ КОНФЛИКТА?

По словам Людмилы, Настя в школу пока не ходит. Скорее всего, потому что с ней работают следователи. Судьба зевак, снимающих драку на телефоны пока неизвестна, это уже задача полиции.

– Я бы очень хотела попросить СМИ не распространять ложную информацию. Я рассказала свою версию произошедшего, ничего выдумывать и додумывать больше не нужно. Для меня самое важное, чтобы моя дочь поправилась, а этот поступок не остался безнаказанным.

С семьей восьмиклассницы редакции пока связаться не удалось. Если кто-то из них прочтет материал, может позвонить «КП» и объяснить со своей стороны, что произошло между девочками. Источник «Комсомолки», близкий к семье, но пожелавший остаться инкогнито, поделился информацией, что у подростка плохие отношения с мамой, возможно, поэтому она решает конфликты насилием.

Отметим, что в пресс-службе городского МВД заявили, что родители обеих школьниц привлечены к административной ответственности за то, что их дети распивали спиртное и за «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

То ли еще будет?

Этой весной участились случаи жесткого поведения подростков. Так, например, группа школьников избила 11-летнего мальчика. Дети запечатлели это на видео, которое, конечно, позже попало в интернет. Также в жестокие игры невольно оказываются замешаны и взрослые. В Большом Камне толпа школьников отпинала и оплевала женщину, ради тренда в интернете. В поселке Липовцы Октябрьского района 13-летняя хулиганка оттаскала за волосы и нанесла удары 11-летней девочке при своих знакомых, которые все это сняли на телефон.

Напомним, ранее редакция обращалась за комментарием к психологам из АНО «Центр когнитивной психологии» и медцентра ДВФУ. Специалисты объяснили, почему подростки так себя ведут. Существуют факторы, которые могут увеличивать риск проявления насилия. Дети из семей, в которых оно происходит, чаще могут прибегнуть к такому поведению в будущем. Оказываясь в таком уязвимом положении, подросток выбирает агрессию как простой способ выразить свои чувства. Кроме того, проявление силы может представляться ребенку удобным трамплином для повышения собственного авторитета в глазах сверстников.

Надеемся, что Лиза вскоре пойдет на поправку. Судя по всему, девочке понадобится не только медицинская помощь, но и работа специалистов в области психологии. Это естественная практика после подобных случаев, нацеленная на улучшение состояния ребенка. Редакция продолжит следить за развитием событий.

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