«Курс на Восток» даст Приморью 7,5 триллиона инвестиций и больше 100 тысяч рабочих мест

В регион планируется привлечь 2,8 триллиона рублей инвестиций. Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

«Курс на Восток», объявленный президентом России, не только стал для Приморья серьезным вызовом, но и дал краю новые возможности для развития. Ведь регион обладает уникальным географическим положением, являясь фактическими «воротами» России в Юго-Восточную Азию, современной транспортной инфраструктурой, привлекательными условиями для модернизации внутреннего и въездного туризма, высоким потенциалом для развития промышленности и сельского хозяйства. Неудивительно, что Приморье стало одним из самых привлекательных регионов страны для инвесторов – и российских, и зарубежных. О том, сколько денег вложено в экономику региона и что они дали краю – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По сообщению пресс-службы правительства Приморья, на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным губернатор края Олег Кожемяко сообщил, что в регион планируется привлечь 2,8 триллиона рублей инвестиций, более 590 миллиардов рублей уже вложено.

«Именно инвестиции обеспечивают рост экономики, создание новых рабочих мест, увеличение налоговых отчислений. Это дает возможности вкладывать средства в повышение социальных выплат, развитие социальной инфраструктуры, адресную поддержку нуждающихся групп населения. Это реальный вклад в завтрашний день Приморья. Деньги инвесторов станут заделом для ввода новых производственных мощностей и строительства объектов в социальной сфере», – сказал губернатор Приморья.

Олег Кожемяко. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Для повышения инвестиционной привлекательности в крае созданы зоны с особыми режимами ведения хозяйственной деятельности и налогообложения – территории опережающего развития, свободный порт Владивосток, осуществляются региональные инвестиционные проекты.

Сейчас в Приморье работают 150 резидентов ТОР, которые реализуют 163 проекта. Общая сумма инвестиций этих предприятий составит больше 1,5 триллиона рублей, уже вложено в производство 282 миллиарда рублей. Инвесторы создали 18 тысяч новых рабочих мест, а всего дадут работу 46 тысячам человек.

Только судостроительный комплекс «Звезда» обеспечил занятость 10 740 приморцам. В этот проект уже вложено больше 150 миллиардов рублей, а общая сумма инвестиций составит около 300 миллиардов рублей.

Строительство Находкинского завода минеральных удобрений позволило создать 158 рабочих мест. В проект вложено 34 миллиарда рублей инвестиций, общий их объем составит около 200 миллиардов рублей.

Две тысячи резидентов свободного порта Владивосток реализуют больше двух тысяч проектов на сумму 1 триллион 235 миллиардов рублей, из которых больше 260 миллиардов уже вложены, в том числе 20 проектов стоимостью больше 163 миллиардов рублей осуществляются на острове Русский.

Также в крае действует 44 приоритетных инвестиционных проекта на сумму больше 300 миллиардов рублей. Правительство Приморья заключило 28 соглашений о государственно-частном партнерстве, что позволило привлечь 49 миллиардов рублей. По этому механизму будут построены горнолыжный комплекс в Арсеньеве, дворец боевых искусств и школа на 1100 мест в дальневосточной столице. Соглашения об этом были достигнуты в рамках ВЭФ-2022.

«Всего на форуме было заключено 38 соглашений о намерениях в химико-фармацевтической промышленности, финансово-кредитной сфере, IТ, логистике, подготовке кадров, строительстве объектов образования», – сообщил Олег Кожемяко.

По словам руководителя проекта управляющей компании ТОР «Приморье» Натальи Жарковой, новыми приоритетными направлениями в развитии бизнеса в Приморском крае являются культура, образование, наука, спорт, туризм, рекреация.

«Все территории опережающего развития, свободный порт Владивосток не стоят на месте. На перспективу до 2030 года в крае ожидается порядка 3500 резидентов и 7,5 триллиона рублей инвестиций», – отметила Наталья Жаркова.

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