Морозостойкая, миролюбивая, наша: Приморье остается в лидерах производства меда благодаря дальневосточной пчеле

Скоро в Приморье стартует Фестиваль меда. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Приморье 26 августа традиционно стартует фестиваль меда – для края это не просто праздник. Медосбор в крае может превышать семь тысяч тонн ежегодно. Снабдить мы сможем не только жителей, но и другие регионы, а также зарубежные государства. В преддверии мероприятия на вопросы приморцев об отрасли ответил министр сельского хозяйства края Андрей Бронц.

– Можно ли уже подвести промежуточные итоги сезона?

– Пока что сезон еще продолжается, поэтому говорить о результатах медосбора рано. В этом году погода повлияла на сбор меда. Также на большей части территории края липа «отдыхает», так как нектар она выделяет плодотворно раз в два года. Однако в любом случае гости нашего Фестиваля будут иметь возможность запастись медом на предстоящую зиму.

– Андрей Александрович, с каких районов Приморья мед поступит на прилавки во время праздника?

– Учитывая, что основной медонос края – это липа, пчеловоды массово выезжают в места ее произрастания. В этом году она хорошо цвела в Спасском, Кировском районах, Лесозаводском городском и Пожарском муниципальном округах. Данный медонос дает нектар раз в два года, поэтому без кочевки достойный урожай меда собрать трудно. В августе и сентябре пчеловоды выезжают на цветы.

– Ранее во время фестиваля были представлены выставки для экспортеров из других стран, продолжится ли эта тенденция?

– Конечно. По ряду причин, основным нашим рынком сбыта является КНР. Планируется участие приморских экспортеров меда на выставке в Чанчуне в августе и в ноябрьской большой выставке в Шанхае. «Союзом пчеловодов Приморского края» разрабатывается проект Программы развития пчеловодства в регионе. Увеличение экспорта – одна из основных задач. Мы не должны зацикливаться на приграничных провинциях и продвижение продукции приморского пчеловодства на юг Китая будет способствовать расширению рынков сбыта нашей продукции. И в этом плане, приморский мёд может стать локомотивом, за которым подтянутся и другие наши продукты питания.

Андрей Бронц. Фото: КП – Владивосток

– Кстати, об этом. Известно о соглашении Союза пчеловодов Приморья с институтом пчеловодства Цзилинь. Успехом завершилась и экспедиция губернатора Олега Кожемяко в Харбин. Повлияет ли это на сферу?

– Участие делегации Приморского края во главе с Губернатором Олегом Кожемяко на Харбинской выставке задало направление нашим экспортерам. Приморский липовый мед, как мед высшей категории, востребован во всем мире.

Идем к усилению сотрудничества в этом направлении. КНР является лидером в мире по производству и реализации меда, а Приморский край – одной из немногих территорий, где мед добывается исключительно с дикорастущих растений. Несомненно, что наше взаимодействие способно создать синергию, полезную обоим сторонам. Первым шагом и была наша командировка в Китай. Подробно изучили деятельность института, являющегося также хранителем всего генофонда пчел Китая, рассказали о приморском пчеловодстве.

Мы поработали в провинции Чжецзян. Здесь провели встречу с руководством компании – одной из крупнейших в мире по переработке маточного молочка и прополиса. Они также заинтересованы в наших продуктах пчеловодства.

– Закрывает ли производство меда потребности региона – приморцев?

– Приморский край – страна, текущая медом, как писали первые переселенцы. Мы и сейчас производим больше, чем можем употребить. Вообще, медовый потенциал края доходит до 30 000 тонн. Конечно, экспорт – не простая задача. Количество и стоимость исследований для меда самые большие, необходимы контейнерные партии. Создание платформы, позволяющей практически каждому пчеловоду реализовывать за рубеж свою продукцию, – такую основную задачу поставил губернатор Олег Кожемяко при разработке Программы развития пчеловодства. В этом году планируется проведение «Союзом пчеловодов Приморского края» при поддержке заместителя председателя правительства Приморского края Николая Стецко, с участием представителей Китая.

В Приморье в приоритете дальневосточная пчела. Фото: Михаил ФРОЛОВ

– Вы уже упомянули дальневосточную пчелу. Может ли край похвастаться выведением новых пород?

– Дальневосточная пчела уже прекрасно зарекомендовала себя в местных условиях. Эффект от использования других, завозных, пород сомнителен и даже отрицателен. Основное направление наших ученых и селекционеров – улучшение характеристик дальневосточной пчелы.

– Какие меры поддержки доступны сейчас для предпринимателей Приморья, которые хотят или уже экспортируют медовую продукцию в страны Азиатско-Тихоокеанского региона?

– Уже сейчас экспортерам можно компенсировать свои затраты на исследования по требованиям китайской стороны. Планируется также субсидировать затраты на логистику на территории КНР и открытие юрлица.

К слову, при выведении дальневосточной породы пчелы в 2016 году лучшилась зимостойкость, воскопроизводительная деятельность, медовая продуктивность – эти пчелы меда дают на 20-30% больше, чем неотселекционированные. У «дальневосточниц» высока сохранность пчелиных семей зимой. Эти малютки адаптированы к суровым условиям с резкими перепадами температур и отличаются миролюбием, как уже писала «Комсомольская правда».

Напомним, Губернатор края Олег Кожемяко подчеркнул, что липовый мед из приморской тайги по своим свойствам не уступает дикому. По его словам, экологически чистый продукт высоко ценят за рубежом, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

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