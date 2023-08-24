Доступное жилье и облик городов ДФО: участников ВЭФ во Владивостоке ждет шесть тематических блоков

Форум пройдет с 10 по 13 сентября. Фото: Пресс-офис ВЭФ.

С 10 по 13 сентября в столице Приморья на территории кампуса Дальневосточного федерального университета состоится VIII Восточный экономический форум. Уже известна деловая программа мероприятия, подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

«С разворотом России на Восток роль ВЭФ возросла. Для программы мы адаптировали традиционные блоки под актуальную международную обстановку, современные вызовы и роль, которую Дальний Восток играет для нашей страны. Также мы проведем ревизию всего, что сделали за десять лет, обсудим планы на будущее, новую политико-экономическую модель мира, инструменты развития экономики России в условиях санкций, безопасность движения капитала, новые форматы взаимодействия с иностранными компаниями», – отметил заместитель председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в ДФО Юрий Трутнев.

Главная тема Форума – «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию». Деловые сессии разделят на шесть тематических блоков: «Международное сотрудничество в изменившемся мире», «Логистика перемен», «Дальний Восток за 10 лет. Что получилось и что нужно сделать?», «Технологическое развитие как гарантия суверенитета», «Дальний Восток будущего», «Образование и воспитание как основа независимости».

«Восточный экономический форум традиционно предлагает стратегические решения в рамках работы по всестороннему развитию Дальнего Востока. В этом году особое внимание уделим развитию двустороннего и многостороннего сотрудничества на различных уровнях. Состоятся бизнес-диалоги, пройдет активная работа по повестке интеграционных объединений. Россия традиционно открыта к сотрудничеству со всеми заинтересованными странами Азиатско-Тихоокеанского региона и готова предлагать взаимовыгодные формы взаимодействия с учетом соблюдения национальных интересов всех без исключения партнеров», – поделился советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета по подготовке и проведению ВЭФ-2023 Антон Кобяков.

В рамках тематического блока «Международное сотрудничество в изменившемся мире» участники обсудят место Дальнего Востока России в экономике Большой Евразии, перспективы интеграционных объединений ШОС и БРИКС и китайского бизнеса, вопросы международного коммерческого арбитража, налаживания научной дипломатии в Азии.

Участники блока «Логистика перемен» подискутируют о новых логистических решениях региона, устойчивом развитии Северного морского пути, трансграничное сотрудничество, развитие единой дальневосточной авиакомпании.

О перспективах развития ДФО расскажут на сессии «Дальний Восток за 10 лет. Что получилось и что нужно сделать?». Здесь рассмотрят эволюцию преференциальных режимов в регионе, переработку нефти и газа, лесную промышленность, сельское хозяйство и автопром.

Вопросы государственной безопасности в сфере информационных технологий рассмотрят в блоке «Технологическое развитие как гарантия суверенитета». Эксперты также расскажут о разработке новых моделей взаимодействия крупного бизнеса, представят отдельные истории успешного продвижения и масштабирования российских креативных продуктов на международном рынке.

В блоке «Дальний Восток будущего» поговорят о проекте по формированию нового облика крупнейших городов ДФО, доступном и качественном жилье, сохранении традиционного образа жизни представителей коренных малочисленных народов Севера.

Будущее учебных учреждений региона, а также реализацию программы «Приоритет-2030. Дальний Восток» обсудят в рамках блока «Образование и воспитание как основа независимости».

В день старта ВЭФ пройдет первый Международный форум «День сокола», который привлечет внимание людей к вопросам сохранения, защиты и приумножения популяции хищных и редких видов птиц.

Во время масштабного мероприятия также состоятся Молодежная программа ВЭФ, Форум Креативного Бизнеса, презентации регионов на выставке «Улица Дальнего Востока» и 12-я Международная конференция АТЭС по сотрудничеству в сфере высшего образования, различные культурные и спортивные события.

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