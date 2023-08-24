«Владимир Сунгоркин» будет служить людям в порту Владивостока

Буксир «Владимир Сунгоркин». Фото: Татьяна КЛАНОВЕЦ

Владимир Сунгоркин – человек легендарный. Журналист, исследователь, редактор, издатель, он много сделал для развития Дальнего Востока. И в каком-то смысле символично, что сердце его остановилось тоже в этом краю. Во время экспедиции, посвященной исследователю Арсеньеву. Это случилось почти год назад.

Идею назвать буксир именем главреда предложил Сергей Дарькин. Фото: Татьяна КЛАНОВЕЦ

С тех пор в России успела появиться улица, названная именем главреда «Комсомолки». А теперь его имя получил мощный буксир. В четверг, 24 августа, судно прибыло во Владивостокский морской рыбный порт. Теперь оно будет здесь работать, и даже было бы правильнее сказать: служить людям. Как это делал сам Владимир Николаевич. На церемонии открытия гости даже проводили такую параллель. Что вот ведь буксир тянет за собой тяжелые морские суда, которые больше его в десятки раз. Так и Владимир Сунгоркин тянул за собой «Комсомольскую правду», да и не только ее.

Мощность буксира более 2600 лошадиных сил. Фото: Денис КОРАБЛЕВ

Для встречи буксира организовали целую церемонию. Она была не пафосной, потому что пафоса Сунгоркин не любил. Она была очень человечной и теплой. И слова на ней говорили правильные.

– Мой муж был сильный, уверенный, вечно кому-то помогал, всегда чем-то занимался. И я надеюсь, что этот буксир будет таким же полезным людям, – сказала на церемонии жена Владимира Николаевича Татьяна.

Татьяна Сунгоркина. Фото: Юлия ПЕТРОВА

– С первого взгляда понятно, что этот буксир мощный и надежный. Таким и был мой папа, – добавил сын Сунгоркина Григорий.

Сын Владимира Сунгоркина. Фото: Денис КОРАБЛЕВ

– Мы гордимся такими резидентами, которые помнят историю и людей, прославлявших Россию, – добавил гендиректор порта Александр Шевченко.

Говорили и о том, что идея назвать буксир именем Владимира Николаевича пришла к его близкому другу Сергею Дарькину – основателю Тихоокеанской инвестиционной группы, бывшему губернатору Приморья.

Жена и сын Владимира Сунгоркина. Фото: Денис КОРАБЛЕВ

Потом все участники пошли обследовать буксир. И он произвел на них большое впечатление. А ведь все эти люди ни на одном десятки кораблей побывали! Вообще для Дальнего Востока такое судно уникально. У него два мощных двигателя, и в плане буксировки он способен на многое. У него такие винторулевые колонки, что он может почти как гоночный автомобиль, развернуться на 360 градусов за секунды. Такая маневренность в порту – на вес золота. Безопасность тоже на уровне, в том числе здесь встроена новейшая система пожаротушения. Одним словом, нести свою вахту на нем будут действительно счастливые люди. Какими были те, кого при жизни окружал своим вниманием сам Владимир Сунгоркин.

Мероприятие посетили друзья, родные, чиновники и бизнесмены. Фото: Денис КОРАБЛЕВ

КСТАТИ

А вообще порт активно развивается. Тут еще в 2021 году начали модернизацию. К 2024 году потратят под 9 миллиардов рублей, обновят контейнерные площадки. Закупят новые краны. Грузы будут обрабатывать в два раза быстрее. А значит, и пользы для страны от работы порта будет в два раза больше.

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