Уже с первого курса университета Владимир подавал большие надежды. Фото: Милана СОКОЛ

Память знаменитого российского журналиста, талантливого автора и медиаменеджера высочайшего класса – Владимира Сунгоркина увековечили во Владивостоке. Мемориальную доску торжественно открыли 3 декабря в ДВФУ. Место выбрали не случайно, во-первых, сам Владимир Николаевич в 1976 году окончил Дальневосточный государственный университет по специальности «Журналистика» (ныне ДВФУ), во-вторых, бывал здесь неоднократно, выступая на ВЭФ.

Одногруппники вспоминают, что уже с первого курса Владимир подавал большие надежды. Он схватывал все на лету, мог немного повторить перед экзаменом и сдать его с отличием, зубрежкой не занимался. И конечно же, он здорово писал, этот талант заметили сразу и преподаватели, и товарищи по университету. Материалы отличались логикой и анализом, но главное были изложены простым, доступном языком. Перспективный юноша вполне мог потягаться в профессиональном плане с мэтрами. Не удивительно, что такой талантливый выпускник в итоге стал самым молодым собкором в истории газеты «Комсомольская правда». Более того, за короткое время смог пройти путь от журналиста до топового руководителя.

Свой жизненный путь Владимир Сунгоркин завершил как истинный журналист, во время рабочей экспедиции по Приморью. Фото: Денис КОРАБЛЕВ

В торжественной церемонии открытия приняли участие супруга и младший сын главного редактора «КП», представители власти и СМИ. С памятной речью выступил первый проректор Дальневосточного федерального университета Андрей Шушин. По его словам, Владимир Сунгоркин был талантливым журналистом и известным общественным деятелем, который создал один из сильнейших медиахолдингов в России, возглавив «КП».

Андрей Шушин уверен, что «КП» – кузница талантов, во многом это благодаря грамотному руководителю. Фото: Денис КОРАБЛЕВ

– Когда Владимир Николаевич стал руководителем «Комсомольской правды», буквально за короткий промежуток времени газета превратилась в мощнейший медиахолдинг нашей страны. Она стала площадкой для отработки новых форматов медийной работы, развития журналистики. Самое главное, что «КП» всегда была и остается кузницей кадров федерального значения. Многие молодые корреспонденты, пройдя через «Комсомолку», стали успешными профессионалами своего дела.

В свою очередь мэр Владивостока Константин Шестаков также обратился к собравшимся с приветственным словом. Он рассказал о своем желании запустить во Владивостоке конкурс для молодых журналистов, который позволит им писать о выдающихся деятелях в области СМИ.

– Необходимо приложить общие усилия, организовать конкурс или грант, который мог бы сподвигнуть наших журналистов писать честно, профессионально и своими шагами продвигать Владивосток и Приморье на примере конкретных людей, освещая их жизни. Наша команда готова это сделать, если к нам присоединится кто-то еще – мы были бы рады, – подчеркнул глава города.

Мэр Владивостока Константин Шестаков отдал дань памяти Владимиру Сунгоркину. Фото: Денис КОРАБЛЕВ

Владимира Сунгоркина по праву можно назвать одни из лучших представителей «школы» приморской журналистики, да и российской в целом, и примером для подражания подрастающему поколению. Мемориальная доска станет напоминаем о талантливом авторе и настоящем профессионале своего дела.

– Владимир Николаевич не любил громких слов. Он это ненавидел. Но я считаю, что никто не заслуживает такой чести, которой заслуживает он. Владимир очень любил свою работу, обожал профессию. Он так чувствовал слово, буквально жил этим. Он вырос из простого студента в настоящего титана отечественной журналистики.Я очень надеюсь, что его пример станет вдохновляющим для всех студентов, которые будут знать, что если по-настоящему любить свою профессию, то можно многого достичь, – поделилась жена редактора Татьяна Сунгоркина.

Татьяна выразила надежду, что пример ее мужа вдохновит молодых журналистов. Фото: Денис КОРАБЛЕВ

Свой жизненный путь Владимир Сунгоркин завершил как истинный журналист, во время рабочей экспедиции по Приморью. Здесь, вместе с командой «Комсомолки» наш главный, как его принято называть, собирал материал для новой книги о Владимире Арсеньеве. Сунгоркин посвятил российской журналистике и отрасли СМИ 42 года. Он прекрасно знал свою аудиторию и дорожил ей, сам помогал читателям и часто приходил на выручку коллегам. Память о нем навсегда останется в сердцах родных, друзей, соратников, партнеров, словом, всех тех, кто знал этого удивительного человека.

Алые розы в память о Владимире Николаевиче. Фото: Денис КОРАБЛЕВ

Памятную доску в честь Владимира Николаевича в будущем планируется установить на Бестужева, в доме, где он когда-то жил. Инициативу уже поддержал глава города Константин Шестаков. А в родном Хабаровске, откуда Сунгоркин родом, в честь него назвали одну из улиц.

Память о нем навсегда останется в сердцах родных, друзей, соратников. Фото: Денис КОРАБЛЕВ

В церемонии открытия мемориальной доски приняли участие представители власти, университета и СМИ. Фото: Денис КОРАБЛЕВ

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