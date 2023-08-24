Не логистикой единой: как в Приморье поддерживают малый бизнес

В крае появилось 360 новых социальных предприятий. Фото: КП – Владивосток

Географическое положение Приморья делает его идеальным «мостом» между Россией и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Нет ничего удивительного в том, что в историческом «Повороте на Восток» наш регион рассматривается, как главная транспортная артерия для экспорта и импорта. Правительство края совместно с федеральными органами разрабатывают сейчас программу ускоренного развития региона. После ее реализации грузооборот вырастет в два раза – со 149 до 311 миллионов тонн груза, а внутренний региональный продукт увеличится до 3,6 триллиона рублей.

Но местные власти считают неправильным концентрироваться только на одной отрасли и стремятся равномерно развивать экономику региона, в том числе за счет поддержки малого и среднего предпринимательства, играющего особую роль в развитии края. О помощи, которую правительство Приморья оказывает предпринимателям – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

«Мы не концентрируемся на развитии исключительно транспортно-логистической составляющей нашей экономики. В крае реализуются проекты, способствующие развитию судостроения и судоремонта, сельского хозяйства и производства кормов, переработки сельскохозяйственной и создания пищевой продукции, туризма, добычи и переработки водных биологических и лесных ресурсов, строительства», – отметил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Олег Кожемяко. Фото: КП – Владивосток

Экономика Приморья отличается тем, что на треть формируется за счет малого и среднего предпринимательства. Каждый четвертый бизнесмен Дальнего Востока работает в Приморье. За прошлый год количество занятых в малом и среднем бизнесе достигло 340 тысяч человек. Край занимает первое место в ДФО и по количеству самозанятых.

По мнению Олега Кожемяко, это значит, что люди верят в успех, видят перспективы и готовы открывать и вести свое дело в Приморье.

В прошлом году край организовал поддержку предпринимателей. Им предоставили налоговые льготы, субсидии, государственные гарантии, снизили ставки по микрокредитам и комиссию Гарантийного фонда, обеспечили на полгода отсрочку по уплате процентов, продлили сроки действия градостроительных и разрешительных документов.

«В 2022 году Фондом было оформлено 563 поручительства, и это почти в два раза больше по сравнению с итогами 2021 года. Для бизнеса поручительство Фонда – возможность не просто получить ускоренный доступ к дешевым финансовым ресурсам, но и дополнительный инструмент страхования предпринимательских рисков. Ведь в случае наступления ситуации временной неплатежеспособности, когда Фонд исполняет обязательства заемщика перед кредитором, предприниматель не потеряет свои залоги, которые зачастую являются для него средствами производства», – поделилась исполнительный директор Гарантийного фонда Приморья Ксения Плетцер.

В итоге в крае появилось 360 новых социальных предприятий, им на конкурсной основе выдали 85 грантов.

«Мы активно поддерживаем инновационных предпринимателей. Уже четвертый год проводим конкурс «Приморский старт», за это время поступило более 300 заявок, 30 победителей получили гранты по два миллиона рублей на реализацию своих проектов», – сообщил губернатор Приморья.

Так, например, проект «Русский карбон» по производству инвалидных колясок из композитных материалов получил дополнительную поддержку в 50 миллионов рублей на открытие серийного производства.

«Руководство страны и правительство края проделали большую работу по подготовке законодательной и материально-технической базы для развития сотрудничества со странами АТР, популяризации Приморского края и его возможностей в мире. Отражением этого стал ежегодный Восточный экономический форум – второй в стране форум уровня Президента России. Еще раз напомню слова Владимира Путина. Идет строительство нового мира. Смысл нашей работы не в том, чтобы приспособиться к текущим условиям. Стратегическая задача – вывести нашу экономику на новые рубежи», – отметил Олег Кожемяко

Губернатор отметил, что у Приморья здесь – ключевая роль. Успешные и своевременные меры позволили не только преодолеть негативные последствия санкций, но и дать импульс отечественным производителям. Деньги, которые прежде уходили из страны, теперь остаются в России, работают здесь. Подтверждением сказанного служит то, что внешнеторговый оборот Приморского края в 2022 году вырос на 73% по сравнению с 2018-м, при этом только за прошлый год – на 23%. За это же время на 29% увеличилось количество стран-партнеров – с 93 до 120.

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