Красивых мест в Приморье станет еще больше благодаря конкурсу «Твой проект»

Приморцы могут сделать свой край еще лучше. Фото: Вадим ПОПОВ

В Приморье становится все больше благоустроенных территорий. Появляются новые общественные пространства, модернизируются уже существующие, проводится ремонт дворов и зон для отдыха. Правительство края активно поддерживает стремление приморцев сделать территорию, где они живут, лучше.

Раньше для воплощения идей в жизнь деньги выделялись по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», чуть позже появился региональный проект «1000 дворов», который можно назвать одним из самых народных. Чтобы еще больше мест преобразилось недавно подключили федеральный проект «1000 дворов Дальнего Востока» и заявки от ТОСов. Еще одним из действенных инструментов благоустройства стал конкурс инициативного бюджетирования «Твой проект», участие в голосовании могут принять все жители края. Подробнее о новой инициативе рассказала министр финансов Приморского края Анна Харченко.

Анна Харченко ответила на вопросы. Фото: Диана ШАРАФУЛИСЛАМОВА/правительство Приморского края

– Когда и по чьей инициативе стартовал конкурс «Твой проект»? Его основные задачи?

– В 2020 году по инициативе губернатора Приморского края Олега Кожемяко для вовлечения приморцев в бюджетный процесс была внедрена практика инициативного бюджетирования. «Твой проект» позволяет жителям самим решать, какая именно территория будет благоустроена за счет средств краевого бюджета. При этом нужно обязательно подать заявку на участие в конкурсе.

– Сколько объектов в рамках конкурса уже благоустроено в Приморье?

– Впервые на территории края этот конкурс стартовал в 2021 году. Тогда приморцы подали 860 заявок на благоустройство общественно значимых объектов. Каждый житель самостоятельно определял, какой из уголков его города, поселка или села необходимо сделать комфортнее и уютней в первую очередь.

В том же году были реализованы 80 инициатив. В 2022 году – 82. В 2023 году победителями конкурса «Твой проект» стали 86 проектов. Из них в настоящее время 33 уже воплотили в жизнь. Реализация идет полным ходом.

Можно назвать муниципальные образования, на территории которых «Твой проект-2023» реализован полностью: городской округ Большой Камень (три проекта), Спасский муниципальный район (два проекта), Хорольский, Октябрьский и Лазовский муниципальные округа (по два проекта), Артемовскому и Уссурийскому ГО осталось реализовать по одному проекту (три из четырех исполнены).

– Какие инициативы позволяет реализовать «Твой проект»? Речь об обустройстве как придомовых, так и общественных пространств, или есть ограничения?

– С помощью «Твоего проекта» можно благоустроить объекты культуры и объекты, используемые для проведения общественных и культурно-массовых мероприятий, объекты уличного освещения, автомобильные дороги и сооружения на них, детские и спортивные объекты, объекты водоснабжения и водоотведения.

Важно, чтобы инфраструктура, включая объекты землепользования, на которые направлена заявка, находились в собственности муниципального образования. Или были представлены обязательства собственника о готовности и условиях передачи их в муниципальную собственность.

Один из проектов по благоустройству общественного пространства. Фото: pib.primorsky.ru.

– Сколько проектов максимально может выиграть в конкурсе от одного муниципалитета, от чего это зависит?

– Количество проектов-победителей, которые могут быть реализованы в городских округах, муниципальных округах и муниципальных районах, определяется в зависимости от численности населения той или иной территории. Так, во Владивостокском городском округе, в котором проживает более 500 тысяч человек, определяются пять проектов-победителей. В Уссурийском, Артемовском, Находкинском округах – четыре проекта (от 100 до 500 тысяч жителей). На территориях, где проживает от 30 до 100 тысяч человек, может быть реализовано не более трех проектов. До 30 000 человек – не более двух проектов.

– А какие муниципалитеты и территории Приморья лидируют по вовлеченности населения?

– На протяжении последних двух лет лидером по количеству поданных заявок является Уссурийск, на втором месте –Владивосток. Хочется отметить Хорольский муниципальный округ, который в 2022 году по количеству поданных проектов (36) был вровень с Владивостоком. В Хорольском МО проживает немногим больше 25 тысяч человек, и он шел на равных с самым густонаселенным городским округом региона. Это говорит о большой популярности конкурса в селах и поселках Приморья.

– Как подать заявку на участие в конкурсе? Что нужно знать, прежде чем заявляться на «Твой проект»?

– Инициатором проекта может стать любой приморец старше 14 лет, являющийся гражданином Российской Федерации. На портале инициативного бюджетирования pib.primorsky.ru, в разделе «Твой проект» в верхнем правом углу есть кнопка «Подать заявку». Авторизоваться нужно через «Госуслуги». Если Вы до этих пор не были зарегистрированы на указанном портале, необходимо будет это сделать. После система предложит заполнить электронную форму заявки. В ней нужно изложить свою идею – описать проект, указав мероприятия по его реализации и ожидаемые результаты. К заявке можно прикрепить фотографию территории, которую вы хотите благоустроить. Это желательно, но не обязательно.

– Расскажите о требованиях конкурсного отбора?

– Прием заявок на новый этап начнется со второй половины октября, после, того, как министерство финансов Приморья официально объявит о начале конкурсного отбора.

Второй этап – это технический анализ всех поступивших заявок. Органы местного самоуправления муниципальных образований проверяют соответствие инициативы основным требованиям конкурсного отбора. Их несколько.

Для того чтобы проект прошел этот этап, он должен соответствовать критериям, из основных это:

Соответствие перечню объектов инфраструктуры;

Объект – собственность муниципального образования или представлены гарантийные письма от собственника имущества о готовности и условиях его передачи в муниципальную собственность;

Общая стоимость проекта не превышает 3 030 303,03 рубля;

Реализация проекта в срок не позднее 20 декабря года предоставления субсидии;

Экологичность проекта;

Проект не должен противоречить планам благоустройства населенного пункта.

– Расскажите о самых ярких из реализованных проектов. В чем особенность данного конкурса? Почему он пользуется популярностью у приморцев?

– В текущем сезоне, несмотря на сложные погодные условия, реализация «Твоего проекта» идет хорошими темпами. Безусловно, особенным для каждого инициатора является именно его проект. Мы нередко слышим слова благодарности от авторов реализованных инициатив. Это очень важно и значимо – видеть, как воплощается в жизнь ваша мечта. С каждым годом растет количество приморцев, которые видят в «Твоем проекте» действенный инструмент благоустройства своих территорий. В голосовании за проекты к реализации в 2023 году приняли участие более 122 тысяч человек, что на 31,4% выше показателя предыдущего года.

В сезоне 2022 года запомнился проект в Снегуровском сельском поселении по установке детских площадок на территории четырех сел: Абражеевки, Вассиановки, Каленовки и Снегуровки.

В 2023 году можно выделить проект «Веревочный городок «Дети Робинзона» в селе Чугуевка. На этапе голосования его поддержали 235 жителей. В результате в Чугуевке обустроена заброшенная площадка на месте бывшего детсада «Тополек». Веревочный городок под открытым небом оборудован зоной отдыха со скамейками и урнами. Он представляет собой группу препятствий из веревок, мостиков, деревянных брусков, сеток и других самых необычных предметов, установленных на небольшой высоте над землей.

Веревочный городок в Чугуевке. Фото: pib.primorsky.ru.

Кроме того, в этом году стоит выделить муниципальные образования, которые уже в июле исполнили свои проекты. Это Спасский муниципальный район, который осветил улицы двух сел: Чкаловского и Свиягино. Лазовский муниципальный округ, в котором отремонтирован Дом культуры в селе Сокольчи и благоустроена детская площадка в поселке Преображение. В Большом Камне в рамках трех проектов на трех улицах облагородили тротуары, пешеходные дорожки и придомовую территорию.

По поручению главы региона Олега Кожемяко в Приморском крае открылся Центр гражданских инициатив, в котором можно получить консультацию по выбору программы благоустройства. Достаточно будет обратиться к специалистам по телефонам центра: 8 (423) 202-24-01 или 8 (924) 735-17-10.

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