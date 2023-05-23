Форум собрал более 400 общественников. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

По поручению губернатора Олега Кожемяко в Приморском крае создан центр гражданских инициатив. Он сможет помочь в регистрации территорий общественного самоуправления, при выборе программы по благоустройству и подготовке проектных заявок, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Об этом Олег Николаевич рассказал на форуме «Живем в Приморье. Решаем вопросы» во вторник, 23 мая. Как уточнил глава региона, регистрация ТОСов – удобная форма работы для объединенных одной целью жителей. Центр призван курировать вопросы по созданию территорий общественного самоуправления, помогать определять их границы, консультировать по вопросам разработки проектной заявки.

– Для получения консультации достаточно будет обратиться к специалистам по телефонам центра: 8(423)2022401 или 8(924)7351710. Они помогут в решении всех вопросов, связанных с благоустройством, – сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, на форуме собралось более 400 общественников. Как уже писала «КП», глава Приморья сообщил, что в региональном бюджете на 2023 год на ТОСы будет предусмотрено около 250 миллионов рублей.

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