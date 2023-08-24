Около 600 жителей Приморского края получили выплаты после наводнений

На данный момент приморцам одобрили 585 заявлений. Фото: Правительство Приморского края

Приморский край сильно пострадал от наводнений этим летом. У людей затопило дома, огороды, участки, вода добралась даже до квартир на вторых этажах. Более 27 тысяч заявлений на выплаты подали приморцы, пострадавшие от наводнения. Уже одобрили 585 заявок от жителей Уссурийского городского, Красноармейского, Октябрьского, Анучинского муниципальных округов. Также выплаты придут на карту людям из Михайловского, Спасского, Дальнереченского и Надеждинского районов, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

По словам министра труда и социальной политики региона Светланы Красицкой, 14 890 заявлений от приморцев направлены на единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей, более 12 тысяч – на финансовую поддержку при полной или частичной утрате имущества в размере 50 или 100 тысяч рублей.

«На данный момент приморцам одобрили 585 заявлений, 85 из которых на полную утрату имущества первой необходимости, 190 – на частичную утрату, остальные – на единовременную выплату. Реестры на выплату отправляются дважды в день, ведомство прикладывает максимум усилий, чтобы оказать людям помощь в кратчайшие сроки», – сказала министр.

Приморцев попросили быть внимательными при подаче заявлений через портал Госуслуг и указывать адрес проживания, а не регистрации. Пострадавшие граждане, проживающие на территориях, входящих в границы ЧС, имеют право на ряд выплат в зависимости от ущерба, нанесенного имуществу:

– в размере 10 тысяч рублей при подтоплении жилого помещения на 10 сантиметров и более либо при повреждении конструктивных элементов дома (фундамент, стены, полы, перекрытия, крыша, инженерные коммуникации);

– 50 тысяч рублей, если в результате ЧС частично утрачено или повреждено без возможности восстановления имущество первой необходимости;

– 100 тысяч рублей при полной утрате имущества первой необходимости.

Документы на получение помощи необходимо подать до 15 октября через портал Госуслуг, в пунктах временного размещения или в МФЦ. Факт утраты имущества устанавливают муниципальные комиссии при обследовании жилого помещения.

Принятие решения в отношении заявлений граждан осуществляется в течение 15 рабочих дней с даты регистрации заявления в органе социальной защиты населения.

Памятка для пострадавших в результате ЧС опубликована на сайте министерства.

Напомним, ранее о ситуации в крае высказался полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев:

«Ситуация в Приморье под контролем Президента Российской Федерации. Правительство осуществляет все необходимые мероприятия. Я считаю, что очень эффективно отработало Министерство чрезвычайных ситуаций. Сегодня Олег Николаевич Кожемяко практически оттуда не вылазит, министерство по развитию Дальнего Востока выделило 360 миллионов на восстановительные работы предварительно. А по факту мы будем делать так, как всегда, то есть на месте обсчитаем общий ущерб и будем в Правительстве принимать решение о том, чтобы поддержать регион и возместить ущерб от чрезвычайной ситуации».

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