Владивосток делают более комфортным для пешеходов и водителей

Светофоры появятся на участках, где наиболее часто происходят ДТП. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во Владивостоке в 2023 году установят пять новых светофоров на Луговой и Карской. А на улицах Пихтовая в районе остановки «Детский парк», на Светланской, 83, на перекрестке Пологой и Алеутской, а также на Семеновской, 1 четыре пешеходных перехода сделают регулируемыми. Об изменениях на дорогах города рассказали в пресс-службе мэрии, подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделились в Центре организации дорожного движения, светофоры появятся на участках, где наиболее часто происходят ДТП, а пешеходный поток замедляет движение автомобилей.

Светофор на пересечении Карской и Луговой поможет водителям безопасно и удобно поворачивать на Карскую в сторону Минного городка. Нововведение снизит риск наезда на людей на нерегулируемых пешеходных переходах, а также избавит участок дороги от пробок.

В ЦОДД добавили, что через Семеновскую около стадиона «Динамо» в час движется около пяти тысяч человек, а в районе остановки «Детский парк» за такое время – 3,5-4 тысячи человек.

«При нерегулируемом переходе и множестве точек притяжения в округе такой непрерывный поток сильно мешает проезду автомобилей. Увеличивается и аварийность – пытаясь быстрее проехать участок, водители не всегда могут вовремя среагировать на очередного пешехода. Решением для повышения безопасности в таком случае станет установка светофорных объектов», – объяснили представители учреждения.

В мэрии добавили, что в рамках программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города в приморской столице повышают безопасность дорожного движения и создают комфортные условия для пешеходов. Все мероприятия по этому направлению проводятся поэтапно до 2036 года.

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