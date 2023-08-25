Во Владивостоке на улице Давыдова мужчину потоком воды затянуло под автомобиль

Мужчина попал под колеса из-за мощного потока воды. Фото: принтскрин видео.

Во Владивостоке этим утром на улице Давыдова пешехода смыло мощным потоком воды под автомобиль. Мужчина переходил дорогу, обзор ему закрывал зонт, которым он пытался укрыться от ливня. В какой-то момент приморец оступился и упал, вода подхватила человека и затащила под машину, которая в этот момент медленно продвигалась за другим авто, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

В минздраве редакции сообщили, что пока что по этому инциденту вызова не было и никто не обращался за помощью врачей. Пока неизвестно, чем закончилась эта история. На жутких кадрах заметно, водитель не сразу понял, что у него под колесами человек и тронулся вперед. Пешеход упал не перед глазами владельца авто, а со стороны багажника. Возможно рулевой даже не заметил человека за мокрыми зеркалами заднего вида.

Напомним, по прогнозам синоптиков, сильный дождь будет идти в течение всего дня. Он будет сопровождаться ветром, порывы которого могут достигать 20 м/с. Жителей и гостей города просят по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. Отдыхающим на побережье необходимо покинуть места отдыха.

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