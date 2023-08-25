Пригород Владивосток затопило из-за мощного ливня

Ситуация в пригороде Владивостока. Фото: newsvlru

Владивосток оказался во власти циклона 25 августа, город топит с самого утра. По сопкам стекает вода, превращая дороги в реки, а лестницы в водопады. Из-за огромного количества осадков под воду постепенно уходит пригород, а именно район Седанки. В мэрии редакции рассказали, что трассу перекрыли во всех направлениях, а на место отправили спасателей, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

«Сейчас там проезда нет. Спасатели поднимают разделительные блоки (ограждение называется Нью-Джерси), чтобы спустить воду», – объяснили в администрации города.

Уровень воды на дорогах добирается до критической отметки. Судя по видеокадрам очевидцев, в этом районе города машины скорее плывут, нежели едут. В администрации жителей и гостей города предупреждали о надвигающемся шторме. Людей просят по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. По прогнозам синоптиков, сильный дождь будет идти в течение всего дня.

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