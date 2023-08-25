Дождь топит дороги и дворы. Фото: Юлиана ВИНОГРАДОВА

Сильнейший ливень обрушился на Владивосток ранним утром 25 августа и, по прогнозам синоптиков, продлится в течение всего дня. В городе уже затоплены многие улицы, выходят из берегов реки, остановлено движение трамваев. Подробности разбушевавшейся стихии – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В краевой столице уже затоплены улица Пограничная в районе «Динамо», Калинина в районе «Зеленого острова», развязка под мостом в районе стадиона «Строитель» и поворот на Печорскую. Пожарные сейчас извлекают из воды затонувшие здесь автомобили. Подтоплен проезд под мостом на Фирсова, недоступен для проезда Воропаевский мост. Водой залита Луговая площадь.

Полностью затоплена трасса на Седанку, движение здесь встало. Сейчас дорожники убирают разделительные бетонные блоки, чтобы дать воде уйти с проезжей части. Как сообщило городское управление транспорта, остановлено движение внутригородских автобусов, маршруты которых проходят по этой трассе, в том числе на Емар и из него.

Ситуация на остальных улицах города немногим лучше – по всем дорогам и тротуарам мчатся потоки воды.

Растет уровень воды в водоемах Владивостока. В районе Спортивной река Объяснения уже подтопила трамвайные пути, из-за чего движение этого транспорта было остановлено. Растет и уровень Второй Речки, жители окружающих ее домов опасаются, что она тоже выйдет из берегов.

Рынок на Спортивной. Фото: Юлиана ВИНОГРАДОВА

Уже традиционно по крыши утонули автомобили на парковке на улице Космонавтов. А во дворе на Гоголя на припаркованные автомобили рухнуло дерево.

На Снеговой, Давыдова и Борисенко из-под земли бьют грязевые гейзеры. На Луговой, 83Б во двор дома хлынул поток из смеси воды и глины. Более того, на Давыдова человека едва не затянуло под машину из-за образовавшегося водоворота. Его судьба до сих пор неизвестна, редакция обратилась в краевой минздрав.

На Кипарисовой, 16 водой размыло подпорную стенку, которая обрушилась на тротуар и проезжую часть. Проезд по дороге возможен, а пешеходом приходится обходить обвал по проезжей части.

Обрушение подпорной стены на Кипарисовой. Фото: @primlive25

На затопленной остановке «Улица Русская» пассажиры ожидают автобуса, стоя на лавочках – судя по видео, вокруг остановки воды примерно по колено. Тем, кто остался дома не лучше: подтоплены придомовые территории и улицы на Фадеева, Спортивной, Борисенко.

Обстановка в районе Второй Речки. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Судя по всему, ливень 25 августа оказался гораздо сильнее того, что прошел двумя днями ранее.

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