Во Владивостоке пострадавшим от непогоды жителям компенсируют ущерб

Из берегов вышли несколько рек. Фото: Администрация Владивостока

Сильный дождь вновь разбушевался в столице Приморья, несмотря на то, что мощный ливень прошел только позавчера, 23 августа. Стихия ударила по жилым постройкам и частным домам, а в этот раз под толщей воды оказались район Седанки и улица Давыдова. Накануне, 24 августа, на пострадавших участках побывал глава Владивостока Константин Шестаков. Административные комиссии, по его словам, оценивают ущерб – жители могут рассчитывать на компенсации, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на администрацию.

Из-за обильных осадков пришлось начать контролируемый сброс воды с Богатинского водохранилища. Вышла из берега река Богатая, подтоплены оказались приусадебные участки. Пострадали, например, придомовые территории на улице Пшеницына. Административные комиссии осмотрят территорию, после чего владельцам участков, понесшим ущерб, его компенсируют, заявил Константин Владимирович. Дополнительно профильные специалисты проверят «проблемные точки» по просьбам людей: среди них, например, территории на Лермонтова, 79. Местные жители рассказали, что топит их регулярно.

Мэр Владивостока Константин Шестаков. Фото: Сергей БАЛАНОВ

– Работа по ликвидации последствий непогоды ведется в круглосуточном режиме. Специалисты постоянно дежурят вблизи подтопленных участков. Сейчас продолжается уборка наносов, восстановление пострадавших дорог, разбор небольших подпорных стен, – заключил глава города.

Дождь снова атаковал Владивосток утром 25 августа. Возможны сильный ветер и гроза. Перекрыто движение на Седанке, подтоплены придомовые территории и дороги на Давыдова, дворы на Фадеева.

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