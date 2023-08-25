Дождь не прекратится: неутешительные прогнозы приморских синоптиков на 25 августа

Сегодня днем и предстоящей ночью в крае сохранятся сильные и очень сильные дожди. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ранним утром 25 августа на Приморье обрушился циклон, который с Корейского полуострова вышел на акваторию Японского моря. Пока под его влиянием наиболее интенсивные дожди прошли в южных районах края. По данным на 10 часов утра, во Владивостоке выпало 65 миллиметров осадков, в пригороде – около 80 миллиметров, в поселке Посьет – 50, а в Барабаше – 35, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Примгидромет.

По словам синоптиков, наиболее интенсивные дожди сегодня днем пройдут на юге и западе Приморья. Ночью зона сильных осадков переместится в северные районы. Напомним, что в крае действует штормовое предупреждение.

«Сегодня днем и предстоящей ночью в крае сохранятся сильные и очень сильные дожди. Наиболее интенсивные ливни днем пройдут на юге и западе Приморья. Ночью зона сильных осадков переместится в северные районы, в южной половине дожди ослабеют и постепенно прекратятся», – объяснили специалисты Примгидромета.

Но уже в субботу днем циклон переместится в Татарский пролив, унося непогоду с собой. В Приморье погода наладится: дожди прекратятся, выглянет солнце. Дневные температуры вернутся к летним значениям, +23…+30°C.

В воскресенье ожидается спокойная погода, вероятность дождей небольшая. За циклоном с северными потоками вторгнется более прохладная воздушная масса. Ночная температура понизится и составит +12…+18°C, дневная останется на уровне субботы.

Что касается приморской столицы, на ближайших выходных относительная влажность понизится, уйдет духота. Погода будет благоприятная для отдыха как у моря, так и вдали от него. Ночные температуры +16…+19°C, дневные +24…+27°C.

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