Время расцвета молодежной политики: как в Приморье поддерживают амбиции молодых людей

В крае появляется все больше проектов, где молодые приморцы могли бы проявить себя. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Двигатель новых идей и реализаций интересных проектов – это не только профессионалы своего дела, будь то архитекторы, дизайнеры, музыканты и так далее, а это еще и молодежь. Глава Приморья Олег Кожемяко не раз подчеркивал, что органам власти важно взаимодействовать с молодым поколением, выявлять и поддерживать перспективные кадры. А девушкам и юношам в свою очередь стоит обратить внимание на перспективы развития в крае и существующие возможности. Приморье открывает все больше точек старта в различных сферах для молодых людей, а как они ими пользуются, читаете в нашем материале.

В крае за последние пять лет реализовалось множество молодежных проектов и программ. Более того, Приморский край вошел в перечень регионов, получивших субсидию размером 109 831 000 миллионов рублей в рамках Всероссийского конкурса программ комплексного развития молодежной политики в субъектах РФ «Регион для молодых» 2022 года.

Департамент по делам молодежи Приморского края, который оформлял заявку, включил в нее проекты в разных городах, как того требовал конкурс. Во Владивостоке предложили создать многофункциональное молодежное общественное пространство «Молодежь Приморья» рядом с кольцом фуникулера.

Региональные и местные органы власти также открыты для диалога и взаимодействия с молодыми предпринимателями. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Еще один важный рычаг поддержки амбициозных людей края – Центр «Мой бизнес». О том, как его специалисты помогают реализовать свои идеи приморцам, рассказала Евгения Давыденко, амбассадор Клуба молодых предпринимателей.

Евгения Давыденко. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

– Два года назад начала активно посещать тренинги от Центра «Мой бизнес», прошла акселерационную программу для социальных предпринимателей и получила грант от Министерства экономического развития в размере 500 тысяч рублей на развитие мастерской. Центр инноваций социальной сферы активно в разной форме поддерживает и объединяет социальных предпринимателей Приморского края. Сейчас уже это большое сплоченное сообщество. Некоторые из нас, включая меня, стали амбассадорами социального предпринимательства в Приморском крае.

Региональные и местные органы власти также открыты для диалога и взаимодействия с молодыми предпринимателями. Так, например, Евгения в конце 2022 года получила в аренду муниципальное помещение площадью 180 квадратных метров в Арсеньеве для расширения своей деятельности. Сейчас она проектирует обновленное арт-пространство с возможностью выставочной деятельности. Простыми словами, это будет, в том числе, небольшая частная галерея. Первый прецедент на данной территории.

Отметим, что год назад представитель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий и губернатор Олег Кожемяко подписали соглашение о сотрудничестве. Тогда были озвучены новые векторы развития для молодых людей края. Это работа со студенчеством СПО и молодежью малых городов и поселений, патриотическое воспитание, развитие кадрового потенциала.

– Очень важно вовлекать ребят в социально ориентированные проекты. У нас вместе с Российским Союзом Молодежи и волонтерские центры открыты. Они активно помогают знакомиться с лучшими практиками в области работы со студентами, – отметил Олег Николаевич.

А в 2023 году глава региона поручил внедрить во все муниципалитеты практику «Молодежный бюджет». По словам губернатора, такой обмен лучшими практиками для глав муниципальных образований имеет большое значение. То, что уже востребовано жителями, нужно внедрять у себя на территории. Через активность граждан решаются многие вопросы, важно ребят со школы приучить голосовать за проекты, которые востребованы населением, например, формирование комфортной городской среды. Дети будут видеть, что благодаря их активности преображается город, поселок или школа.

Отметим, что в этом году впервые в Приморском крае прошел День молодежи в рамках одноименного федерального проекта. Краевое мероприятие объединило 30 000 человек на тематических площадках с привлечением федеральных спикеров. На этом празднике выступил квартирник «В гостях у Боцмана» - популярное во Владивостоке молодежное движение, где каждый может выступить на сцене и показать свой талант.

На квартирниках каждый может показать свой талант. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

– В «Ресурсном центре поддержки добровольчества Приморского края» началась активная работа. Хотелось создавать какие-то мероприятия. И вот 2021 год. Мы с командой готовились к акции «Час Земли» и пытались придумать что-то интересное, что можно было бы провести. Причем было базовое ограничение на нахождение 50 человек в одном помещении. Я до сих пор помню этот предел. К слову, нас самих, организаторов, было больше 10 человек. И получалось, что много людей мы пригласить просто не могли. Тогда я придумал квартирник. Чаще всего люди, выходящие на сцену - не профессиональные артисты. Это личности, которые порой и петь не очень умеют, но они честно и искренне хотят себя проявить. И никто никого не гонит, – рассказал руководитель проекта Алексей Петров.

Проекту уже два года. У нас появились пресс-секретарь, определенное количество фотографов и видеограф. В общем, освещение всего проекта тоже пошло. Сформировался фирменный стиль, были проработаны истории с мерчем, оформлением, своими отличительными особенностями.

«В гостях у Боцмана» выступили на Дне молодежи. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Добавим, что в крае появляется все больше проектов, где молодые приморцы могли бы проявить себя. Только в этом году открылось 79 первичных отделений Российского движения детей и молодежи «Движение первых» на площадках образовательных организаций. Проекты «Движения первых» планируется реализовывать по 12 направлениям: образование и знания, наука и технологии, культура и искусство, труд, профессия и свое дело, волонтерство и добровольчество, патриотизм и историческая память, спорт, ЗОЖ, меди и коммуникации, дипломатия и международные отношения; экология и охрана природы, туризм и путешествия.

«Молодые драматурги Приморья». Фото: Правительство Приморского края

Также этой весной впервые прошел открытый литературный театральный проект «Молодые драматурги Приморья», посвященный изучению драматургии. Организаторами выступили: министерство культуры и архивного дела Приморского края, департамент по делам молодежи, ГАУК «Театр Молодежи». Основная концепция «Школы молодых драматургов» - это поиск и обучение молодежи теории драматургии, подготовка начинающих авторов для профессиональной работы с большими репертуарными театрами, а также создание пьес для поддержки военнослужащих, находящихся в зоне СВО. По итогам занятий были отобраны лучшие зарисовки и пьесы, которые были показаны на Малой сцене Театра Молодежи в формате «читок».

Студвесна. Фото: Правительство Приморского края

Все это яркий показатель развития и роста в сфере молодежной политики. А это значит, что талантливые юноши и девушки всегда найдут в родном регионе место, где они могут продемонстрировать свои знания и навыки. Которые обязательно оценят по достоинству.

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