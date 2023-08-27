Непогода в Приморье едва не уничтожила мост, который смывало еще в прошлом году

Кадры от очевидцев. Фото: принтскрин видео.

Приморцы обратились в редакцию «Комсомольской правды – Владивосток» с опасением, что из-за паводков снова смоет мост в сторону села Владимиро-Александровское (известного в простонародии как Буденовка) через реку Сучан. Такая ситуация уже была в сентябре 2022 года. 26 августа в этом месте наблюдался подъем воды, наш корреспондент выяснил, как сейчас обстоят дела на этом участке дороги.

В пресс-службе Минтранса «Комсомолке» добавили, что из-за паводка на объекте подтопило стройплощадку, ведутся работы. Пока большей информации дать не могут.

В пресс-службе «Примавтодор» редакции сообщили, что сообщений о разрушениях данного участка не поступало. Специалисты проверяют информацию. Однако нам объяснили, что 26 августа на 11 километре дороги Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово в районе села Екатериновка Партизанского муниципального округа наблюдался подъем воды и был небольшой перелив. Специалисты отсыпали дамбу, и им удалось сдержать поток воды, она постепенно уходит.

Напомним, в крае действует ЧС федерального характера. Такое решение приняли на заседании Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под председательством замглавы МЧС РФ Виктора Яцуценко. Это позволит краю более оперативно получить помощь от федерального центра, в том числе и финансовую для ликвидации последствий стихийного бедствия.

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