Стихия продолжает разрушать мосты в Приморье

Река вышла из берегов.
Фото: принтскрин видео.
Непогода в Приморье отступила, но вот ее последствия до сих пор дают о себе знать. Читатели сообщили корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» о разрушении нескольких мостов.
По словам приморцев, вода смыла временный мост в Буденовке, также рухнуло сооружение через Стеклянуху.
Читатели также рассказали, что закрыт мост через реку Сучан в районе Новицкого. На ролике, который предоставили редакции, видно, что вода затопила огромную территорию, многие деревья оказались под водой, также смыло все поля.
– Сучан вышел из всех возможных берегов, размыл все подъезды и дороги. Река неуправляемая, основной удар стихии пришелся на Партизанск и Партизанский район.
Редакция связалась с представителями «Примавтодор».
– Пока нового обновления по той информации, которую мы давали утром, не было.
Напомним, что из-за обрушившегося тайфуна в Приморье пострадали многие мосты и дороги. Так, в Партизанском районе нет проезда после 10 километра трассы Бровничи-Тигровый, на 72 километре Шкотово-Партизанск ограничили движение легкового транспорта. Подробнее со списком вы можете ознакомиться в нашем материале.
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