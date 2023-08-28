Ливни в Приморье разрушают дома и инфраструктуру. Фото: Дарья НАУМЕЦ

В Приморье объявлено штормовое предупреждение. Согласно прогнозам синоптиков, в некоторых районах выпадет до 140 миллиметров – почти что месячная норма. В Примгидромете назвали паводкоопасные районы, по которым дождь ударит 29-30 августа 2023 года, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Прогноз подтоплений и паводков в Приморском крае 29-30 августа

В список вошли почти все муниципалитеты Приморского края: Хасанский, Октябрьский, Хорольский, Спасский, Пограничный, Шкотовский, Ханкайский, Красноармейский, Ольгинский, Уссурийский, Надеждинский и другие. Ожидаются выход воды из берегов, очередное затопление уже подтопленных территорий.

«Паводки охватят большую часть территории края. Ожидаемый подъем уровня воды составит 0,5-1,5 метра. При значительной интенсивности дождя в верховьях рек и на малых водотоках возможны резкие подъемы воды до 2,5 метра», – сказано в сообщении синоптиков.

Днем 30 августа в заливе Петра Великого, на юге района Поворотный – Золотой высота волн составит 2,5-3,5 метра. Уровень моря может подняться до критических значений. На пляжи лучше не соваться.

Сколько выпадет осадков в Приморье 29-31 августа

Общее количество осадков составит от 40 до 140 миллиметров. Это 30-80% месячной нормы. Ветер обещают шквальный: на побережьях 19-24 метров в секунду, на мысах ожидаются порывы от 27 до 32 метров в секунду.

29 августа во Владивостоке, на юго-западе и западе края ожидаются сильные дожди: от 15 до 45 миллиметров осадков, уже ночью на большей части территории края прогнозируют ливни. Речь идет о 50 миллиметрах и более осадков за 12 часов. Ночью 31 августа дожди сохранятся на востоке края.

Напомним, в Приморье объявлен режим ЧС федерального характера. Ущерб от ливней, прошедших 23-25 августа, оценили в более чем семь миллиардов рублей.

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