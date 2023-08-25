Федеральный режим чрезвычайной ситуации ввели в Приморье из-за сильных осадков

В крае пострадали более пяти тысяч домовладений. Фото: Правительство Приморского края

На заседании под председательством замглавы МЧС РФ Виктора Яцуценко губернатор Приморья Олег Кожемяко принял решение ввести в крае режим ЧС федерального характера. Об этом глава региона рассказал в своем телеграм-канале. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток»,

ЧС федерального уровня позволит Приморью быстрее получать денежную и другую помощь от федерального центра, чтобы справиться с последствиями разгула стихии.

Выпавшие в крае осадки нанесли серьезный вред жителям многих населенных пунктов, по словам губернатора, пострадали более пяти тысяч домовладений. Повреждены также дороги, огороды, культурные и социальные объект. Общий ущерб оценили в семь миллиардов рублей.

«Все это нужно восстанавливать, и мы нашли поддержку со стороны федеральной власти. В край поступает гуманитарная помощь для граждан, технические средства для устранения последствий паводка. Помогают соседние регионы, дружественные республики», – отметил Олег Кожемяко.

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