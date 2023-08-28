На Камчатке спасатели ищут потерявшегося после ссоры со спутницей мужчину

Спасатели напомнили о правилах безопасности.
Фото: Рушан КАЮМОВ
На Камчатке спасатели отправились в район Авачинского вулкана, чтобы спасти потерявшегося туриста. Тревожный сигнал о пропаже мужчины поступил 27 августа, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».
На Авачинский вулкан решили взобраться два туриста, однако в какой-то момент они поссорились и разделились. Причина их конфликта неизвестна. Испугавшись, женщина позвонила в ПСО КГКУ «ЦОД», дежурный сказал ей дождаться спутника у подножия вулкана, однако самостоятельно он так и не вернулся.
Где сейчас находится мужчина, в каком он состоянии, неизвестно. Потерявшегося туриста ищут спасатели ГУ МЧС и кинологи, также планируется использовать беспилотники.
В пресс-службе ведомств отметили, что горы и тем более вулкан – опасны для жизни и здоровья человека, поэтому надо рассчитывать свои силы и правильно экипироваться перед восхождением: надеть термобелье, флисовую кофту, зимнюю непродуваемую одежду, трекинговые ботинки, а также взять воду, перекус и заранее зарядить телефон до 100%.
Напомним, ранее «Комсомолка» писала о туристе из Владивостока, который застрял на горе на Алтае.
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