На Камчатке спасатели ищут потерявшегося после ссоры со спутницей мужчину

Спасатели напомнили о правилах безопасности. Фото: Рушан КАЮМОВ

На Камчатке спасатели отправились в район Авачинского вулкана, чтобы спасти потерявшегося туриста. Тревожный сигнал о пропаже мужчины поступил 27 августа, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

На Авачинский вулкан решили взобраться два туриста, однако в какой-то момент они поссорились и разделились. Причина их конфликта неизвестна. Испугавшись, женщина позвонила в ПСО КГКУ «ЦОД», дежурный сказал ей дождаться спутника у подножия вулкана, однако самостоятельно он так и не вернулся.

Где сейчас находится мужчина, в каком он состоянии, неизвестно. Потерявшегося туриста ищут спасатели ГУ МЧС и кинологи, также планируется использовать беспилотники.

В пресс-службе ведомств отметили, что горы и тем более вулкан – опасны для жизни и здоровья человека, поэтому надо рассчитывать свои силы и правильно экипироваться перед восхождением: надеть термобелье, флисовую кофту, зимнюю непродуваемую одежду, трекинговые ботинки, а также взять воду, перекус и заранее зарядить телефон до 100%.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о туристе из Владивостока, который застрял на горе на Алтае.

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