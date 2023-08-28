«У него выгорели все волосы»: в Приморье у отца-одиночки сгорела квартира из-за холодильника

Кадры с места пожара. Фото: принтскрин видео.

Во Владивостоке 28 августа в четыре утра загорелась квартира на первом этаже. В этот момент дома мирно спали отец и его 12-летняя дочка. ЧП случилось по адресу Морозова, 7. Обеспокоенные люди выбежали на улицу, очевидцы делятся кадрами, как дым заполнил весь подъезд, а пожарным пришлось разрезать дверь, чтобы пробраться к очагу возгорания, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Источник сообщил редакции, что семья проснулась от едкого запаха, отец подошел к холодильнику и техника взорвалась. Хотя буквально несколько дней назад мужчина якобы вызывал мастера на починку. Мужчина помог ребенку спуститься через окно при помощи простыни. А затем выбрался сам, но все же не смог уберечься от огня. Его с ожогами направили в больницу, а девочку забрал дедушка. «Комсомолка» связалась с пресс-службой МЧС по Приморскому, чтобы узнать, так ли это.

«Из отрезанных дымом квартир при помощи спасательных устройств было спасено 12 человек. Пострадал мужчина 1982 года рождения».

Также в редакцию обратилась местная жительница, которая не знала близко семью, но стала очевидцем пожара. По ее словам, от квартиры ничего не осталось, со стен слезла даже краска, огонь поднялся до самого потолка.

«У мужчины все волосы на голове выгорели, я видела, как ему помогал кто-то из жильцов дома спастись. Дверь заклинило, поэтому семья выбиралась через окно».

После пожара. Фото: egervl

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