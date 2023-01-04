Боюсь сомкнуть глаза, вижу огонь: из-за пожара в столице Приморья семья с годовалым малышом лишилась дома

Последствия пожара.

Из-за мощного пожара, который разгорелся в приморской столице на Енисейской, семья с ребенком лишилась своего дома. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» пообщался с Мариной Михайловой, чтобы узнать подробности того рокового утра.

По словам женщины, она проснулась в 5:00 и увидела, что балкон уничтожен огнем, который начал проникать в квартиру. В это время Марину волновали не деньги, важные документы или мобильный телефон, а ее годовалый мальчик Миша.

– Когда увидела пламя, мне было все-равно на вещи. Я взяла ребенка, в одних сланцах и пижаме выбежала с ним на улицу, ведь он самое драгоценное сокровище, что у меня есть.

Из-за припаркованных во дворе машин пожарная бригада не смогла проехать к дому сразу. По словам Марины, пока семья ждала спасателей, 40 минут огонь тушил ее муж.

Это страшное событие оставило глубокий след в памяти Михайловых. Как поделилась наша собеседница, муж до сих пор не может отмыться от сажи и кашляет черной мокротой, а ребенок ведет себя неспокойно. Из-за пожара пострадала кошка, которая третий день лежит в клинике, из пылающего дома ее вынесли спасатели. Сама же Марина потеряла сон.

– Три дня не сплю, караулю ребенка, стоит закрыть глаза, и я вижу пожар.

Семья Михайловых до сих пор вспоминает то страшное утро.

ПРИЧИНА ПОЖАРА

«Комсомолка» писала о том, что огонь вырывался из балкона квартиры на 6 этаже, где и жила семья Михайловых, а затем перекинулся на 7 и 8 этажи. В пресс-службе МЧС редакции ответили, что причина пожара пока что устанавливается, а Марина тем временем выдвинула свою версию.

– Люди с соседних домов видели, что загорелся 7 этаж. Я пошла к соседям, пообщалась с ними. Как мне рассказали, там живут уроженцы юго-восточной Азии, которые курят в подъезде и кидают бычки в мусоропровод, в итоге люди поставили замок. Возможно, это у них загорелся балкон.

Марина предполагает, что огонь перешел на их балкон с 7 этажа.

Женщина поделилась, что ущерб после пожара огромный, на восстановление квартиры потребуется 4 миллиона рублей. Сейчас семья живет у свекрови, за эти дни владивостокцы помогли Михайловым детскими вещами и питанием, теперь же они нуждаются в строительных материалах.

Для материальной помощи можно связаться с Мариной по телефону: 8-964-442-73-38.

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