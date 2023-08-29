На Камчатке на вулкане Авачинский спасатели нашли тело туриста

О гибели туриста рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев. Фото: Рушан КАЮМОВ

На вулкане Авачинский на Камчатке группа спасателей обнаружила тело молодого человека. Предположительно, это 22-летний житель Санкт-Петербурга, который отправился на исполин со своей спутницей и пропал. Подробности, в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

О том, что на вулкане обнаружили тело, в своих социальных сетях рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев:

«Только что поисковая группа спасателей обнаружила тело человека на вулкане Авачинский. Вероятно, это тело человека, пропавшего там на днях. Предварительно – упал и разбился. Ведутся необходимые мероприятия».

Предполагается, что погибший – Максим Черниговский, студент БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова, приехавший на Камчатку из Санкт-Петербурга. Судя по информации из социальных сетей, юноша увлекается туризмом, не исключено, что через различные тематические группы он искал попутчиков. В онлайн его не было два дня, ровно такое же время назад стало известно о пропаже человека на вулкане.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю сообщили, что комментарии о случившемся будут позже.

Напомним, что на Авачинский вулкан взбирались два туриста, однако по неизвестной причине они поругались и разделились. Женщина ждала своего спутника у подножия исполина несколько часов, но он так и не вернулся.

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