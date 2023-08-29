Во Владивостоке звание «Герой Приморья» присвоили двум отважным бойцам СВО

Губернатор лично наградил бойцов. Фото: принтскрин видео.

Знак особого отличия «Герой Приморья» в торжественной обстановке вручили двум нашим землякам. Губернатор Олег Кожемяко лично выразил слова благодарности лейтенанту Александру Левакову и ефрейтору Илье Гаврилову, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Лейтенант Александр Леваков - командир того самого, ставшего уже легендарным, танка «Алеша». Этим летом он остановил прорыв двух танков и шести бронемашин ВСУ. Бой, за который министр обороны Сергей Шойгу представил танкистов к званиям Героя России длился сорок минут. А ефрейтор Илья Гаврилов был в этот момент «глазами» наших бойцов на поле боя, управляя БПЛА. Оба приморца попали на фронт по мобилизации. Они сражаются в рядах 127-й мотострелковой дивизии пятой общевойсковой армии.

«Интересный факт: Александр Леваков имеет опыт службы в армии, но не танкистом. А последние годы он и вовсе работал шахтером, параллельно получил историческое образование в ДВФУ. Человек мирных профессий – и так проявил себя на фронте!», – поделились в правительстве Приморского края.

Добавим, что на сегодняшний день Александр – единственный, кто удостоен сразу трех высоких наград: Герой России, Герой ДНР и Герой Приморья.

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