По приморскому селу Барабаш бродит медведь с бидоном на голове

Медведя заметили у оживленной трассы. Фото: принтскрин видео.

Медведя с бидоном на голове в приморском селе Барабаш ищут инспекторы охотнадзора, полицейские и сотрудники нацпарка «Земля леопарда». Несчастного косолапого повстречали приморцы, которые вернулись с Камчатки, они успели снять его на видео. Измученное животное бродит вдоль проезжей части, видимо от страха и беспомощности, он вышел к людям в надежде, что ему кто-то поможет, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

«Вопрос находится в компетенции органов внутренних дел, которые по необходимости привлекают к работе специалистов Министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края. Конкретно в этой ситуации, в связи с близостью национального парка «Земля леопарда» к селу Барабаш, сотрудники отдела науки нашего учреждения по запросу коллег из Министерства оказывают поддержку в поиске и изъятии медведя», – сообщили в ФГБУ «Земля леопарда».

По информации местных жителей, на голове бедняжки действительно пластиковый бидон. С этим «грузом» животное бродит несколько дней.

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