В сети появилось видео нападения тигра на собаку в поселке Раздольное

У пса не было шансов спастись. Фото: Иван Макеев

В поселке Раздольное тигр напал на пса средь бела дня. Момент «охоты» краснокнижной кошки попал на камеру. Похоже, собака даже не поняла, что вот-вот станет добычей дикого зверя и даже не попыталась убежать, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Видео начинается с того, что хищник подкрадывается к ничего не подозревающей собаке. Дворняжка отдыхает на крыльце дома, когда замечает тигра, который был в паре метров от нее. Питомец резко поднимается и пятится к двери, но уже слишком поздно. Хищник в четыре прыжка догоняет жертву, хватает ее пастью за шкирку и уносит прочь от дома.

Жителей поселка просят держать своих зверят дома, пока специалисты не разберутся, почему краснокнижный зверь так близко вышел к людям. Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, как тигр загрыз собаку, которая сидела на цепи в поселке Дунай.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Приморье тигр сожрал сторожевую собаку неподалеку от села

На месте происшествия работает специалист региональной службы Госохотнадзора (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.