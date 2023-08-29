«Господи, сохрани! Не существует больше села»: ливень в Приморье сносит дома, что известно о ЧС

Ливни мощно ударили по Хасанскому району: обрушены мосты, сносит дома. Фото: принтскрин видео

Мощный тайфун, вновь атаковавший не восстановившийся от потопов Приморский край, сконцентрировался на юге региона. Село Андреевка в Хасанском районе буквально тонет: как минимум несколько домов разрушены стихией. Публикуем все, что известно.

«Все, что мы делали... ничего нет»

На кадрах, опубликованных в сети жительницей, сплошные мольбы: «Господи, хоть бы мост выдержал, народ тонет». Женщина утверждает, что стихия затопила местный детский дом, а также ничего не оставила от ее участка. Электричества почти во всей Андреевке нет. Когда восстановят – неизвестно. Туда придется еще доплыть.

Улицы приморского поселка превратились в реки. Потоками воды снесло один из домов – здесь видео красноречивее.

Рухнули оба моста

Как уже писала редакция, потоп из-за ливней обрушил оба моста в селе. Из-за этого без транспортной доступности остается большая часть Андреевки, Витязь и Рисовая Падь. Проваливаются машины и люди. Пока что мы получаем лишь обрывистые кадры от местных жителей: заявлений властей и ведомств по поводу ситуации в населенном пункте пока не последовало.

Эвакуация из туристического центра

Село расположено в Хасанском районе – Мекке отдыха для Приморского края. Ежегодно сюда приезжают тысячи туристов. И в этот сезон, несмотря на аномальную погоду, здесь оказались сотни людей.

По данным редакции, эвакуация с баз отдыха в Андреевке уже началась. Однако многие люди остались в ловушке. Телефоны разряжаются, электричества нет. Воды выше пояса.

Прокуратура региона уже сообщила, что курирует работу по взаимодействию ведомств. Частичное отключение электроснабжения действительно произошло, специалисты ДРСК приступили к ликвидации аварии.

Напомним, дожди продлятся до 31 августа. В крае все еще действует режим ЧС федерального характера. На помощь прибывают спасатели из других регионов Дальнего Востока. Подробнее о ситуации в других муниципалитетах – в отдельном материале.

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